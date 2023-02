Le Real Madrid en panne

Trois défaites et trois nuls en 20 journées de Liga. Au sein de n’importe quel club, ce bilan serait potentiellement décrit comme « honorable ». D’ailleurs, à voir le rendement de quelques-uns des prétendants au titre dans les cinq grands championnats européens, la donne se confirme : au Paris Saint-Germain (trois nuls, deux défaites), à Manchester City (trois nuls, quatre défaites) ou encore au Bayern Munich (sept nuls, une défaite). Mais voilà, le Real Madrid n’est pas comme les autres, et le seuil de tolérance au sein de la Maison-Blanche a atteint son maximum. La faute à une deuxième partie de saison guère satisfaisante donc, en deçà des standards escomptés, mais finalement bien explicable.

Inspiration galère

Pour cela, il suffit de s’appuyer sur la dernière prestation livrée par les Merengues, face à Majorque dimanche dernier (défaite 1-0). Mené dès le quart d’heure de jeu, le Real Madrid s’est en effet heurté au bloc majorquin, solide et vicieux (29 fautes commises), dans une incapacité totale à se montrer dangereux. Un seul tir cadré – le penalty manqué de Marco Asensio – en 20 tentatives, dont une majeure partie se résumant à des frappes lointaines. Privé de Karim Benzema, Carlo Ancelotti s’est alors résolu à aligner son habituel trio de secours, Vinícius Júnior, Asensio, et Rodrygo dans un rôle de faux numéro 9. Un système fonctionnel en début de saison, mais aujourd’hui désuet compte tenu de l’état de forme des troupes.

Il faut dire qu’à Valdebebas, depuis près d’un an, le temps de jeu se rallonge. Ainsi, dès le 11 septembre dernier, date de la cinquième journée de Liga, Ancelotti avait déjà utilisé 21 de ses 26 joueurs (auxquels on pourrait ajouter Casemiro, parti à Manchester United fin août). Depuis, ce noyau dur, réduit à 18 hommes, n’a cessé de s’activer, culminant à une vingtaine de rencontres non-stop. Le tout, cumulé à une Coupe du monde venue se greffer en pleine saison. En symbole, le seul Vinícius Júnior n’a manqué que 5 rencontres sur 87 possibles sous la tunique blanche depuis le mois d’août 2021. En plus du Mondial. Des chiffres aussi impressionnants qu’inquiétants, galvanisés par la jeunesse du Brésilien, mais dont souffrent ses aînés. Pris dans ce trop-plein d’énergie dépensée, Benzema, Luka Modrić ou Toni Kroos pâtissent ainsi de blessures et méformes à répétition cette saison, laissant les clés à un groupe encore frêle.

Pas de plan B

Car si Rodrygo, Federico Valverde ou Aurélien Tchouaméni semblent avoir cerné les enjeux du plus haut niveau, il semble difficile de les ériger en patrons absolus. Dès lors revient le débat du recrutement. Vampirisé par Kylian Mbappé l’été dernier, le mercato madrilène s’était résumé à l’arrivée – libre – d’Antonio Rüdiger. De quoi laisser à l’abandon les couloirs défensifs, le milieu de terrain et la pointe, chantiers pourtant primordiaux. Les plafonds de verre d’un effectif limité. Dans son 4-3-3 caractéristique, Ancelotti peine effectivement à se renouveler, butant sur des certitudes parfois obsolètes. Ainsi, les blessures de Ferland Mendy et Lucas Vázquez ont poussé l’Italien à positionner Eduardo Camavinga en latéral gauche, un poste brièvement occupé en équipe de France. Résultat : aucun centre délivré face à la Real Sociedad par exemple. Une interrogation légitime, alors qu’il dispose également d’Álvaro Odriozola et du jeune Vinícius Tobias, droitiers mais capables de permuter, ou de Valverde, déjà aligné à ce poste. L’Uruguayen, justement, souffre en première ligne. La faute à un énième dépannage, en organisateur de jeu cette fois, rôle que sa puissance et un léger manque de finesse annihilent complètement.

Sur le front de l’attaque reste enfin à faire oublier Benzema. En l’absence du Nueve, difficile de trouver un régulateur offensif, et encore moins un point de fixation mobile. La mise au placard d’Eden Hazard et, dans une moindre mesure, de Mariano Díaz, penche d’ailleurs dans cette direction, symptomatique d’un staff obstiné à travailler en format réduit. Diminué et sans plan B, le Real Madrid traverse donc la période de disette inhérente à tout club ambitieux. Mais avec les Merengues, le sursaut d’orgueil n’est jamais loin et risque (comme souvent) de faire mal.