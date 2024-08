Les JO en direct : Élodie Clouvel décroche l'argent !

Après un peu plus de deux semaines intenses, on touche au bout de ces JO 2024. En espérant vibrer une dernière fois grâce à nos pentathlètes, et peut-être dans l'après-midi, avec nos basketteuses qui se frotteront à leur tour à Team USA !

13h40 : Devin Booker qui rentre de soirée en vélib à Paris après avoir remporté l’or, la soirée a dû être bien sympa pour Team USA.

13h36 : @Fred Astaire : c’est clair, c’est un bon bilan dans l’ensemble pour la délégation française. Reste à régler ce problème en athlé, mais je ne sais pas si c’est vraiment possible de modifier fondamentalement les choses pour avoir des résultats à Los Angeles en 2028. Il faudrait une vraie révolution.

13h30 : C’est parti pour cette finale ! Petite page qui se tourne tout de même côté Danemark. Dernier match de Mikkel Hansen et Niklas Landin en sélection.

13h26 : C’est l’heure de la finale messieurs au handball. On aimerait entendre la Marseillaise résonner, mais ce sont bien les hymnes allemands et danois qui sont repris par Pierre-Mauroy…

13h11 : Victoire des Australiennes ! 85-81, un super match jusqu’au bout. Pas de médaille pour Rachid Meziane et ses filles.

13h07 : @Arrenged : tu as complètement raison ! Superbe ce match pour le bronze entre l’Australie et la Belgique, ça se rend coup pour coup. 81-78 Australie, une vingtaine de secondes à jouer, c’est très chaud.

13h00 : Petite mention à Michelle Gulyas, la Hongroise, qui décroche donc l’or de ce pentathlon moderne, en battant le record du monde. 1461 points pour elle !

12h55 : 🥈 OUI !!! La Française Élodie Clouvel a réalisé une superbe deuxième partie de course, et finit par décrocher l’argent !!! On ne repartira pas bredouille pour ce dernier jour !

12h54 : QUEL RETOUR FANTASTIQUE DE CLOUVEL !

12h45 : Aïe compliqué pour Élodie Clouvel au tir laser ! Il faut limiter la casse sur la Hongroise Gulyas !

12h28 : Clouvel termine deuxième de sa série en natation, derrière la Coréenne Seong. C’est pas mal, tout ça !

12h25 : @Gaimbz : complètement d’accord ! Ça paraît dingue de ne pas connaître son cheval avant de concourir… Si on a des experts de pentathlon dans les commentaires, on veut bien une explication !

12h15 : Clouvel en forme ! La Française a remporté son duel en escrime face à l’Italienne Micheli. Place à la natation !

11h55 : Les Australiennes et les Belges se disputent actuellement le bronze en basket féminin. Allez, on souhaite quand même le meilleur à nos amis (ennemis ?) belges, coachées par le Français Rachid Meziane ! 26-23 pour l’Australie, pour le moment.

11h51 : Trois tirs au but réussis pour les US, trois ratés pour la Hongrie, qui a buté sur le Mike Maignan américain !

11h49 : Séance de tirs au but au water-polo pour le bronze entre la Hongrie et les États-Unis !

11h46 : Tiens, je ne savais pas que plusieurs épreuves du pentathlon se jouaient au même endroit. Assez cocasse de voir les participantes basculer à l’escrime, juste à côté du parcours d’équitation, et avec une piscine au fond.

11h35 : Élodie Clouvel est neuvième sur l’épreuve d’équitation, et conserve provisoirement la tête. Grosse déception pour Marie Oteiza, qui a chuté de son cheval dès le premier obstacle…

11h19 : Pas de réussite pour Valentine Fortin, en scratch, qui a attaqué tôt dans la course mais finit 21e.

11h08 : Peu de choses à se mettre sous la dent ce matin. Encore un peu de cyclisme sur piste féminin, ou du water-polo, si vous le souhaitez, avec le match pour le bronze entre États-Unis et Hongrie.

10h54 : Tiens, petite surprise pour la cérémonie de clôture. On attendait Léon Marchand en tant que porte-drapeau, ce sera finalement Antoine Dupont, accompagné de Pauline Ferrand-Prévot.

Ils emmèneront la délégation ce soir lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Pauline Ferrand-Prévot et Antoine Dupont seront nos deux porte-drapeaux tricolores 🇫🇷 pic.twitter.com/G33IBTCjmI — Equipe France (@EquipeFRA) August 11, 2024

10h50 : Sinon, pas trop dure la gueule de bois après France-États-Unis d’hier soir ? Je viens de revoir le dernier quart de Steph Curry, ça fait presque encore plus mal à froid.

10h36 : Un forfait important en pentathlon : la championne olympique en titre, Kate French, ne s’alignera pas pour la finale, a priori malade. De quoi laisser le champ libre à Élodie Clouvel ?

10h33 : Quel match ! L’Espagne finit par arracher le bronze, après un finish au couteau face à la Slovénie en handball masculin (23-22). Rendez-vous à 13h30 pour la grande finale entre l’Allemagne et le Danemark.

10h25 : Il y avait le roi Hassan, il y a désormais la reine Hassan ! La Néerlandaise Sifan Hassan remporte le marathon, s’adjugeant au passage le record olympique (2h22 et 55s). Rappel : elle a déjà obtenu le bronze au stade de France sur 5000 et 10000 mètres. Prodigieux.

10h14 : La Slovénie qui passe devant ! 19-20, huit minutes à jouer, money-time !

10h04 : On a aussi droit au marathon féminin, qui va bientôt arriver à son terme. À six kilomètres de l’arrivée, c’est encore très indécis puisqu’un groupe de cinq mène la course, avec deux Kényanes, deux Éthiopiennes, et une Néerlandaise.

10h01 : Ce sera peut-être un poil moins intense aujourd’hui que durant ces deux semaines, la majorité des épreuves étant terminée. En attendant, depuis 9 heures du matin, l’Espagne et la Slovénie s’écharpent pour la médaille de bronze en handball. Léger avantage à l’Espagne, 15-14.

10h00 : Salut à tous ! Eh oui, c’est déjà le dernier jour des JO, c’est passé tellement vite… Ne soyez pas trop nostalgiques, il nous reste encore quelques chances de médaille à croquer, notamment avec Élodie Clouvel en pentathlon !

