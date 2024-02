Réserve ta place pour notre soirée spéciale Real Sociedad-Paris SG !

Après trois échecs consécutifs en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Paris SG de Kylian Mbappé va t-il enfin réussir à passer le cut ? C’est la question qui agitera toute la soirée du mardi 05 mars pour son match retour face à la Real Sociedad.

Avec deux buts d’avance suite à leur victoire à l’aller, les hommes de Luis Enrique sont les favoris des bookmakers à la qualification mais gare aux mauvaises surprises. Et à un but précoce des Espagnols qui transformerait le stade Anoeta en chaudron pour le leader de la L1. Tout ça, et bien plus encore, on vous propose de leur vivre avec la rédac de So Foot au discobar Sacré devant les 4 écrans que nous disposerons spécialement pour ce match.

Faut-il rappeler le principe de nos soirées devenues classiques ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Pour en être, prenez vos places dès maintenant ici ! Le billet de réservation à 5 euros comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place. Vestiaire obligatoire pour les casques et les sacs.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection de PSG-FC Barcelone 1995. ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur grand écran. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.