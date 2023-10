Paris SG - Milan AC : viens mater le match lors d'une soirée So Foot !

C’est la rentrée officielle des soirées So Foot au Sacré !

Comme chaque année, ou presque, le tirage au sort nous réserve quelques belles affiches. Et on a coché la plus belle rencontre de la Poule F pour reprendre les hostilités : Paris SG (2ème) – AC Milan (3ème)

Faut-il rappeler le principe de nos soirées devenues classiques ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Alors N’ATTENDEZ PAS, pour en être, prenez vos places dès maintenant ici !

Surtout que pour pallier le problème des nombreuses personnes qui prenaient la place d’autres personnes car elles n’honoraient finalement pas l’événement de leur présence, le billet de réservation comprend 1 consommation au bar (pinte HK / verre de vin / soft / hot dog) entre l’ouverture des portes et le coup d’envoi.

Ensuite sur place, l’entrée sera gratuite et libre, dans la limite des places dispo encore non réservées.

La nouveauté cette année est que vous avez dès à présent la possibilité de réserver vos places pour les prochains matchs du PSG en Ligue des champions !

Places pour la soirée du 25 octobre : PSG 🆚 Milan AC

Places pour la soirée du 7 novembre : Milan AC 🆚 PSG

Places pour la soirée du 28 novembre : PSG 🆚 Newcastle

Places pour la soirée du 13 décembre : Borussia Dortmund 🆚 PSG

Important :

Hot-dog, chips et boissons en vente sur place. Vestiaire obligatoire pour les casques et les sacs.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection de PSG-AC Milan 2001. ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur grand écran. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

