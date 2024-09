Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Gunsbach vs FC Niederhergheim

Le coup franc envoyé depuis le rond central par le numéro 10 de Gunsbach semble au départ destiné à une tête dans la boîte. Finalement, merci le gardien du FC Niederhergheim qui, tel l’Anglais Robert Green dans ses plus belles heures, nous offre un lob post-rebond délicieux. Le mouvement de bras plein de désespoir et la détente d’octogénaire rendent le but encore plus savoureux.

2/ Épinal SAS vs SC Schiltigheim

Que serait Robert Green sans son fidèle acolyte David James ? Nouvelle boulette de gardien. C’est cette fois le jeune portier de Schiltigheim qui nous offre un dégagement raté d’école accompagné de la chute qui va bien. L’ailier spinalien en profite et offre à son attaquant un but servi sur un plateau. Celui-ci termine après, il faut le dire, un contrôle douteux. Pas passé loin d’un raté énorme, le garçon.

3/ Noyon FCJ – Creil AFC

Face à Creil, action de très grande classe de l’attaquant noyonnais qui, après une belle passe verticale de son défenseur, élimine son vis-à-vis d’un double contact somptueux. À noter le « Aïe ! aïe ! aïe ! » venu des tribunes. S’ensuivent une belle accélération, puis un piqué aussi bien distillé qu’efficace. S’il avait été inscrit du gauche, un cœur avec les doigts aurait été le bienvenu pour célébrer.

4/ La Brède FC vs Stade ygossais

Dans ses pensées, le défenseur central de La Brède « se prend pour Beckenbauer », dirait Rudi Garcia. Résultat, un ballon récupéré assez haut par le Stade ygossais. Un peu excentré sur la droite, à la sortie du rond central, l’ailier gauche des visiteurs a vu le gardien avancé et ne se fait pas prier pour envoyer un lob magnifique du pied gauche. Clinique.

5/ St Pierre Montrevault vs Elan de Georges

Un drôle d’exploit individuel. Alerté à quarante mètres du but par un de ses milieux de terrain, l’avant-centre de l’Élan de Georges nous gratifie d’une prise de balle toupie à en faire pâlir R9. La suite est tout aussi belle, un petit pont sur un premier défenseur puis un joli coup de reins avant de finir par une frappe croisée limpide. Rien à dire.

