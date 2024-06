Enter Shikari : « Le football et la musique sont de grands vecteurs d’émotions »

Quel rapport avez-vous avec le football ? Avez-vous joué par le passé ?

Chris Batten (bassiste) : C’est moi qui ai le plus joué, surtout quand j’étais encore à l’école. Je m’entraîne encore deux fois par semaine, quand j’ai le temps. Bien sûr, on est liés avec le club de Saint-Albans, notre ville d’origine, et personnellement je suis un grand fan des Queens Park Rangers.

Rou Reynolds (chanteur) : Moi, j’aime aussi beaucoup le foot, même si je ne joue plus tant que ça aujourd’hui. La seule chose qui m’intéresse, ce sont les compétitions internationales.

Rob Rolfe (batteur) : L’autre jour, on tapait encore dans le ballon ensemble, entre deux festivals. Dès qu’on a l’occasion, on essaie de faire ça, ça détend.

Vous êtes sponsor du club de Saint-Albans. Comment s’est fait ce partenariat et qui a eu l’idée ?

Chris : Cela s’est passé pendant le covid. On était là sans pouvoir rien faire, et le président nous a contactés parce qu’il sait qu’en tant que groupe, on essaie de faire le maximum pour notre communauté locale, ce qui est aussi leur objectif en tant que club de football. Il nous a dit : « Écoutez, on est peut-être les deux choses les plus connues à Saint-Albans, on devrait travailler ensemble pour pouvoir maximiser ce qu’on est capables de faire. » Voilà l’idée de départ, et ensuite, à partir de là, on a décidé de sponsoriser l’équipe. On a créé ce maillot et maintenant on le voit partout dans le monde, c’est vraiment super cool !

Vous allez souvent voir les matchs de Saint-Albans ?

Chris : Bien sûr ! L’atmosphère là-bas est incroyable. C’est un petit stade, mais les fans sont géniaux. Pour l’instant, on est seulement sponsors, mais il y a toujours l’idée qu’un jour on puisse faire davantage ensemble.

Rou : Ils voulaient qu’on joue un rôle auprès de l’équipe pour la faire progresser, mais on leur a juste dit qu’on n’avait pas le temps. (Rires.)

Chris, tu as également joué pour le club lors d’un match de charité pour venir en aide à l’Ukraine en 2022. Comment t’étais-tu débrouillé ?

Chris : C’était vraiment très stressant ! C’était l’équipe habituelle, et puis juste moi, ce n’est pas comme s’il y avait d’autres personnes pas vraiment fortes au football. (Rires.) En tout cas, le football touche tellement de gens qu’il permet de soutenir ce genre de causes.

Liam Clewlo (guitariste) : Tu avais touché quelques ballons quand même !

Chris : Je suis à peu près sûr d’avoir fini avec 100% de passes réussies ! (Rires.) J’ai dû jouer 10-12 minutes, touché le ballon deux ou trois fois. Le pire, c’est qu’ils menaient quand je suis entré, et ça s’est terminé par un nul, l’arbitre leur a donné un penalty…

Rou : On était tous là, on avait même créé une chanson pour Chris quand il est entré, qui disait : « He’s a rockstar on the stage, he’s a rockstar on the pitch, he’s a rockstar in your wife’s bed. » (Rires.)

Chris : Je n’avais pas entendu ça !

A Game For Ukraine! On Sat April 2nd – 3pm I will be making an appearance for the mighty @stalbanscityfc with all proceeds going to Ukraine relief. To view my embarrassment you can buy tickets here-https://t.co/hcepcKVCVV Virtual tickets-https://t.co/Te1WQIniJy@ENTERSHIKARI pic.twitter.com/vDcL0QVieR — Chris Batten (@EnterChris) March 28, 2022

Tu joues à quel poste ?

Chris : Normalement je joue milieu de terrain, mais pour l’occasion, j’ai juste demandé à l’entraîneur de me mettre là où je causerais le moins de dégâts pour l’équipe. Il ne m’a pas écouté, et j’ai joué milieu axial.

Le football peut-il être une source d’inspiration musicale pour vous parfois ?

Rou : Le football et la musique sont clairement de grands vecteurs d’émotions, donc il y a des liens. Mais je ne me souviens pas d’avoir été devant un match et me dire « Oh ! C’est ça ! » et écrire une chanson sur le coup. En revanche, on a toujours pensé écrire une sorte d’hymne spécialement pour le club de Saint-Albans. Ils utilisent déjà nos morceaux, mais peut-être quelque chose de spécifique.

Quelles en seraient les paroles ?

Rou : Cela parlerait forcément de l’histoire incroyable de notre ville, qui a été une place forte romaine. (Il fredonne.) « Notre drapeau est bleu et or… »

Rob : Tu vois ? Il est déjà en train de l’écrire ! (rires.)

En ce moment, il y a l’Euro qui se joue en Allemagne. Vous avez regardé beaucoup de matchs depuis le début du tournoi ?

Chris : J’avais hâte que l’Euro arrive, mais ça n’a pas été vraiment marrant jusqu’à présent. On regarde autant de matchs qu’on peut, sachant qu’on est actuellement en tournée. Malheureusement, l’Angleterre est vraiment très frustrante pour le moment, et tous les spécialistes au pays mettent une énorme pression autour de l’équipe, à répéter qu’on a les meilleurs joueurs, mais qu’ils jouent terriblement mal. Le positif, c’est que nous ne sommes pas les seuls favoris à décevoir. La France a du mal, l’Italie a du mal…

Comment imaginez-vous ce huitième de finale qui se profile contre la Slovaquie ?

Chris : Je pense que ce match ne sera pas très différent du dernier contre la Slovénie. J’aurais préféré jouer contre une équipe qui attaque un peu plus, même si on ne sait jamais, à partir des phases à élimination directe, les équipes doivent un peu plus aller chercher le résultat.

Quand vous êtes en tournée comme actuellement, comment vous organisez-vous pour regarder ces matchs ?

Chris : Pour le match de dimanche, on sera aux Pays-Bas. Heureusement qu’on joue contre la Slovaquie, parce que sinon, ça aurait été contre l’équipe des Pays-Bas justement, et je suis plutôt heureux que ça n’arrive pas, surtout en étant là-bas. (Rires.) Si ça se termine dans le temps réglementaire, ça sera terminé 30 à 40 minutes avant qu’on monte sur scène, donc s’il vous plaît, pas de prolongation ! Sinon, ça va être stressant. Mais de manière générale, tu peux toujours regarder les matchs dans les festivals, il y a toujours un écran d’allumé quelque part, ou bien à l’hôtel quand tu voyages.

Qui voyez-vous gagner cet Euro ?

Rob : Une équipe européenne, je pense.

Chris : La France. Mais peut-être que si on était aux Pays-Bas, je dirais les Pays-Bas. (Rires.)

We went to @hellfestopenair and we danced with the Devil. 😈 This is turning out to be a very hot summer. 🔥 🎥 @iancoulsonmedia pic.twitter.com/2QVFVDRBSJ — ENTER SHIKARI (@ENTERSHIKARI) June 28, 2024

Pronostic Angleterre Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024