5 bonnes raisons de rejoindre le FC Mon Petit Placement 

Il y a des façons moins risquées d’investir pour soi et pour son enfant que d'essayer à tout prix d’en faire une star du football. On vous présente la solution de Mon Petit Placement, aussi connue sous le nom de « meilleur placement pour préparer votre avenir et celui de vos enfants »

5/ Ce n’est pas réservé à une élite

Vous pensez qu’il faut être blindé, connaître les marchés boursiers sur le bout des doigts, voire avoir joué au PSG ou, pire, être en train d’y jouer pour se lancer dans le bain des investissements ? Alors commencez par vous enlever cette idée de la tête. Placer son argent est désormais un jeu d’enfant – au sens figuré, hein -, y compris pour les plus novices et les plus petits budgets. À condition, évidemment, d’avoir les bonnes options et les bons outils pour se lancer ! Grâce à Mon Petit Placement, faites fructifier vos économies de manière simple et efficace et profitez d’une vraie tranquillité d’esprit grâce à de véritables experts qui vous accompagnent tout au long de cette aventure.

4/ C’est simple, accessible…

Mon Petit Placement ouvre désormais les portes de l’investissement pour vos enfants. Une nouveauté parfaite, et disponible dès leur naissance, pour commencer à préparer leurs projets futurs et les accompagner dans le démarrage de leur vie active. L’ouverture d’un compte se fait 100% en ligne, tout est sécurisé, et cela ne vous prendra pas plus de dix minutes, la mi-temps d’un match vous suffira par exemple pour commencer. Bien entendu, Mon Petit Placement propose un accompagnement personnalisé pour vous aider à établir une stratégie, un peu comme un entraîneur adjoint. À noter que c’est sans engagement, et que vous pouvez donc retirer votre argent à votre guise sans frais. Pour être complet, Mon Petit Placement explique se rémunérer « via des frais de commission prélevés seulement si le placement performe » : un modèle gagnant-gagnant pour lequel ils ont tout intérêt à faire les meilleurs choix pour votre épargne.

3/ … et ça peut rapporter jusqu’à 12% par an

Comme pour l’investissement pour majeur, l’assurance vie pour mineur est accessible dès 300€ seulement et vous offre des possibilités de performance bien plus importantes qu’un produit comme le livret A par exemple. Mon Petit Placement estime ainsi qu’on peut bénéficier d’un rendement annuel potentiel situé entre 3 et 12%, tout en mettant évidemment en garde sur le fait d’être informé sur les risques de pertes en capital dès lors qu’on investit. La version « pour mineur » de l’assurance vie de Mon Petit Placement permet d’effectuer des versements mensuels avec un minimum plus bas, à savoir dès 40 euros par mois (contre 100€ par mois pour un contrat majeur). L’idée étant de constituer au fil du temps un pécule, même avec un petit montant de départ, qui permettra dans quelques années de financer divers projets de votre vie ou de la vie de votre enfant tels que son permis ou ses études.

2/ Il y en a pour tous les goûts, tous les profils et toutes les stratégies

L’argent versé sera investi dans un portefeuille correspondant à votre profil d’investisseur défini en amont. Votre profil sera défini en partie sur la prise de risques que vous êtes prêt à prendre avec votre investissement pour vous permettre de viser des objectifs de rentabilité plus ou moins élevés selon que vous soyez « volontaire » comme un milieu récupérateur qui joue propre et assure ses passes, « énergique » comment un défenseur qui tente une remontée de balle dans le camp adverse de temps en temps, « ambitieux » si vous pensez pouvoir gagner un duel de la tête entre Rio Ferdinand et Nemanja Vidic ou « intrépide » si vous êtes du genre à attaquer un match avec huit joueurs offensifs sur onze. Encore mieux, c’est possible ? Eh oui : vous pouvez choisir d’investir dans des thématiques en accord avec vos valeurs ou vos intérêts comme la tech, la santé, l’immobilier ou encore l’environnement.

1/ Il y a un bon plan si vous dites que vous êtes passé par le centre de formation de So Foot

Bonne nouvelle, pour vous lancer, Mon Petit Placement propose une offre aux lecteurs et lectrices de SO FOOT : -30% sur vos commissions à la performance la première année avec le code SOFOOT30. Il ne reste plus qu’à vous créer un compte ici.

« Post-scriptum : Mon Petit Placement est une entreprise lyonnaise indépendante sans aucun rapport avec MonPetitGazon©»

Lyon - Nantes (1-1)