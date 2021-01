Attention, City est de retour !

Sa brillante victoire à Chelsea, qui a encore les fesses rouges, n'apporte qu'une confirmation des dernières semaines : porté notamment par une défense enfin efficace et un collectif cohérent, Manchester City retrouve progressivement son niveau de champion et représente à nouveau un candidat sérieux pour le titre.

KDB et le(s) triangle(s) doré(s)

Compter sur derrière pour regarder devant

Par Florian Cadu

Ceux qui ont opté pour un jeûne de football lors des fêtes de fin d'année ou qui sont partis en voyage sans connexion internet pendant un gros mois, s'il en existe, doivent avoir mal aux yeux en regardant le classement anglais en ce début d'année 2021. Ok, tout va très vite dans le sport et tout le monde est au courant. Mais là, la rapidité et l'ampleur du changement frisent le grotesque. Peut-être aussi parce que le rythme actuel des matchs qui s'enchaînent a rarement été vu, par le passé.Le 21 novembre 2020, donc, Chelsea l'emportait à Newcastle et Manchester City s'effondrait à Tottenham. La Premier League s'avançait alors vers sa dixième journée, et la présence dessur le podium semblait solide pendant que lespointaient en... treizième position. Six semaines plus tard, le retardataire vient de fracasser l'une desdu début de saison à Stamford Bridge et lui a mis neuf points dans la vue. Résultat : les Mancuniens sont remontés à la cinquième place et ne sont qu'à quatre unités de la première (avec un match en plus à disputer), alors que les Londoniens ont reculé au huitième rang malgré leur deux rencontres jouées en plus.Un renversement étonnant ? Pas tant que ça, en réalité. Car ces derniers temps, différents indicateurs pouvaient permettre d'anticiper ce brusque inversement des dynamiques ainsi que la véritable raclée subie par Chelsea chez lui. Outre les sérieux problèmes de régularité et l'emballement (trop) précoce connus par la bande de Frank Lampard, celle de Pep Guardiola retrouve en effet progressivement les éléments qui faisaient d'elle une machine de guerre en Angleterre il n'y a pas si longtemps. Et la partition exceptionnelle rendue à Londres en est un excellent résumé : pressing étouffant l'adversaire, redoutable réalisme permettant de plier un match en seize minutes chrono (soit le temps qu'il a fallu à Manchester pour planter trois buts en première période, ce dimanche), mouvements personnels permanents et collectifs proches de la perfection, jeu avec ballon assez dingue, transitions aussi propres qu'efficaces... Dans cet océan de compliments, quelques individualités en méritent davantage que d'autres.Kevin De Bruyne, par exemple, rayonne comme souvent par sa qualité technique et sa vision de jeu. Même lorsqu'il est placé en faux numéro neuf, comme contre lesoù il a dégainé trois passes-clés. À ses côtés, İlkay Gündoğan est en train de prendre une ampleur considérable dans l'entrejeu et dans l'animation. L'esthétisme de l'Allemand, jamais mauvais et toujours serein au moment de faire le bon choix, n'a d'égal que son utilité. Précieux à la récupération et important à la projection, celui qui a été l'un des premiers à être recrutés par l'entraîneur espagnol fait désormais figure de boussole indispensable capable de provoquer ou d'accélérer quand c'est nécessaire (trois dribbles au Bridge, aucun de ses partenaires ne fait mieux). Il convient d'ajouter à cette doublette le surprenant Phil Foden, ses 95% de passes réussies et ses quatre passes-clés (meilleur bilan de la rencontre) malgré ses 20 ans. Pas pour rien que KDB et Foden ont terminé leur week-end avec chacun un combiné réalisation-dans leur poche tandis que le troisième luron a planté pour la troisième fois en quatre apparitions, même s'il ne faut pas oublier l'équilibriste et joueur le plus utilisé de l'effectif Rodri.Dès lors, le constat s'avère clair : City, pourtant affaibli par six cas de Covid à Chelsea (Ederson, Ferran Torres, Kyle Walker ou Gabriel Jesus ont notamment été testés positifs), monte en puissance et est redevenu l'un des deux grands favoris au titre. Mais s'il est invaincu depuis onze matchs (huit succès) toutes compétitions confondues, Manchester le doit aussi à une défense enfin cohérente. Détenant la meilleure arrière-garde du royaume (treize pions encaissés seulement, devant les quinze desde José Mourinho et les seize d'Aston Villa), lesont trouvé en Rúben Dias le monstre qu'ils cherchaient derrière. Recruté près de 70 millions d'euros par un club qui se trouvait dans l'obligation de clôturer sa liste de flops chez les arrières centraux coûtant un bras, le Portugais n'a raté que deux matchs de championnat (dont l'humiliation reçue contre Leicester durant laquelle ses coéquipiers ont pris l'eau avec cinqdans la musette, tiens tiens...). Avec lui, le vice-champion a obtenu onzesur les seize derniers matchs. Coïncidence ou pas, et malheureusement pour Aymeric Laporte qui a perdu sa place de titulaire, John Stones paraît également retrouver ses qualités quand il est aligné avec le Lusitanien.Guardiola et sa grosse mémoire sait d'ailleurs sûrement que la dernière fois (et la seule, depuis 2013) où sa défense a statistiquement achevé l'exercice à la première place, son clan a été couronné. C'était en 2018, et sareprenait le pouvoir au niveau national. Des souvenirs que le Catalan garde en tête, même en conférence de presse :(de Callum Hudson-Odoi dans le temps additionnel, N.D.L.R.)Lessont prévenus.