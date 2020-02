Álvaro González : les limites du limier

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Álvaro González est déjà un symbole. Car l'Espagnol représente à fois la belle saison de son nouvel employeur en Ligue 1, mais aussi ses limites aperçues notamment ce samedi lors de la défaite face à Nantes (1-3).

L’insubmersible a coulé

Passage en sous-marin

Par Antoine Donnarieix

Álvaro González sait s’acclimater à son environnement. La preuve ? La semaine dernière dans les colonnes de, le défenseur central de l'Olympique de Marseille a montré qu'il savait s'adapter aux coutumes locales : ouvrir grand sa bouche pour mieux clamer son amour pour l'OM. «» Manque de pot, le karma s’est chargé de rappeler à González que tout pouvait aller très vite dans le football, surtout à l’OM. Battu par Nantes au Vélodrome ce samedi (1-3) , le club olympien a capitulé sur un but contre son camp de l’Espagnol. Et c’est tout sauf un hasard.En dix-huit matchs de Ligue 1 depuis son prêt avec option d’achat, Álvaro n’avait encore jamais connu la défaite. Il y fait même plutôt fait bonne impression aux côtés de Duje Ćaleta-Car et derrière Boubacar Kamara, apportant son agressivité et son expérience au bloc défensif marseillais. Contre Nantes, Marseille jouait même son 2500match dans l’élite française, un record. Il y avait donc l’occasion de célébrer ce chiffre par un succès contre une équipe à sa portée. Manqué. «, confiait le stoppeur en zone mixte après la rencontre.» Mieux : cette prestation rappelle que l’OM ne possède pas un effectif à la hauteur de ses futures ambitions.Sauf incroyable retournement de situation (après tout, Marseille n’est qu’à dix points du PSG à l’heure actuelle), les Phocéens ne remporteront pas de trophée majeur cette saison, mais ils retrouveront certainement la Ligue des champions. Seulement, les hommes d’André Villas-Boas devront travailler leur souffle s’ils comptent faire bonne figure la saison prochaine, avec une compétition européenne supplémentaire à gérer dans leur calendrier. À l’image de l’équipe, Álvaro González représente le niveau actuel de l’OM : confortable pour le championnat de France, mais sans doute trop juste pour le très haut niveau européen. Assuré de voir son club actuel lever son option d’achat (fixée entre 4 et 8 millions d’euros selon son nombre de matchs joués et le classement final de l’équipe) depuis qu’il a disputé cinq matchs sous ses nouvelles couleurs, González sera bien de la partie pour la saison prochaine. Mais avec quel statut ?Issu du centre de formation du Racing Santander, le numéro 3 marseillais s’est surtout fait connaître au sein de la Liga espagnole à travers trois saisons complètes à Villarreal où sa capacité à évoluer sur trois tableaux différents ne lui posait pas de problème. Cependant, il y a un bémol : son parcours européen n’est jamais allé au-delà des quarts de finale de la C3, atteints en 2019 contre le FC Valence. Ce qui ne l'empêche pas de se projeter. «, expliquait aussi l’intéressé dans son entretien pour» Pas encore les joueurs.