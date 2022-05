Alcool, jeux d'argent, pensées suicidaires... l'affreuse adolescence de Victor Pálsson

CB

International islandais depuis 2014 et tout juste promu en Bundesliga avec Schalke 04, Victor Pálsson a vécu une adolescence des plus tumultueuses.Comme le joueur l'explique dans une interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel , à dix-sept ans, l'actuel vice-capitaine du club de la Ruhr a fait des choix qui l'ont fait basculer du mauvais côté., raconte celui dont le père est alcoolique et toxicomane et dont la mère est décédée d'une overdose de drogue., se souvient-il.Dans ce trou noir, Victor Pálsson a beaucoup creusé. Pas encore majeur et déjà dépendant à l'alccol, mais aussi aux jeux d'argent, puis en proie à des pensées suicidaires, l'Islandais, 31 ans aujourd'hui, n'en a pas tout à fait fini avec ces problèmes. Même quinze ans plus tard, il fréquente encore des spécialistes de santé mentale., assure-t-il.Autre état d'ivresse vécu par Pálsson : celui du bonheur cette fois, puisque le club de Gelsenkirchen retrouvera la Bundesliga un an seulement après l'avoir quittée