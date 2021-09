Albert Tjaaland, au nom du cousin

Le football norvégien s'est pris à rêver de l'explosion d'une nouvelle pépite en plein cœur de l'été, un soir d'anodine affiche de coupe. Il faut dire qu'Albert Tjaaland, cousin d'un certain Erling Haaland, a de quoi attirer l'attention dans un pays qui ne jure que par son cyborg dès lors qu'il s'agit de football. Du haut de ses 17 ans, le nouveau venu de la famille fait naître de nouvelles promesses du côté de Molde. Présentations.

Qui aurait pu imaginer qu'un premier tour de Coupe de Norvège, organisé en plein été, provoque un tel engouement ? Pourtant, le 25 juillet dernier, la large victoire de Molde sur la pelouse du Spjelkavik FK (1-4) a provoqué l'émoi au-delà du pays des fjords. Pas en raison du résultat, non, certainement pas. Plutôt en découvrant l'identité de l'auteur du quatrième pion des vice-champions en titre, tout juste entré en jeu pour sa grande première chez les professionnels. Un jeune garçon de 17 piges, dont la jeune bouille blonde ne peut que rappeler de bons souvenirs dans le Nord-Ouest de la Norvège. Son nom ? Albert Tjaaland, petit cousin maternel d'Erling Haaland qui, en une cinquantaine de match disputés sous les couleurs de Molde entre 2017 et 2019, a pris soin de laisser une trace indélébile au club. Des pas dans lesquels espère bien marcher cet autre membre de la plus célèbre famille du football norvégien.Albert Tjaaland n'est en réalité que le dernier rejeton d'une famille déjà bien représentée sur les terrains de football. En plus du cyborg du Borussia Dortmund, fils d'Alf-Inge Haaland, ancien joueur passé notamment par Manchester City, Jonatan Braut Brunes (20 ans) porte les couleurs de Lillestrøm SK, tandis que sa sœur, Emma Braut Brunes (17 ans), joue avec l'équipe de Klepp, en première division féminine norvégienne. Albert, lui, a décidé de suivre le même parcours que son plus illustre cousin en rejoignant les équipes jeunes de Bryne FK à partir des U13, avant de prendre la direction de Molde l'été dernier. Pour une première saison au sein de l'académie largement perturbée par la pandémie, freinant une progression prometteuse., ironise même Jonas Adnan Giæver, journaliste pourÀ défaut de sortir du même labo, les deux hommes ont un certain nombre de points communs, à commencer par leur poste : buteur., appuie Thomas Mork, directeur de l'académie de Molde FK qui a vu passer les deux joueurs.La preuve : les deux ont marqué dès leurs débuts avec le club, même si Erling n'avait pas encore 16 ans au moment d'inscrire pour la toute première fois son nom au tableau d'affichage. Un instinct de buteur qui remonte à loin, car même si les chiffres affolants de 69 buts en 37 matchs chez les jeunes de Molde tiennent plus du mirage que de la réalité, Tjaaland totalise tout de même 40 pions lors de sa meilleure saison avec les U19 de Bryne FK.Décrit par son entraîneur à Molde, Erling Moe, comme un joueurauprès d'Eurosport, ce grand fan de Liverpool a pourtant une différence majeure avec son illustre parent : son pied droit, quand Haaland est gaucher. Surtout, sa marge de progression reste encore très élevée., estime Öyvind Wilmann Heia, défenseur du Spjelkavik FK qui a eu l'honneur d'encaisser le premier but en pros du bonhomme.Thomas Mork ne dit pas autre chose :Le bonhomme a encore le temps de voir venir., replace Öyvind Wilmann Heia.Le défenseur amateur n'a d'ailleurs guère été impressionné par son vis-à-vis, qu'il a croisé à nouveau quelques semaines plus tard en affrontant la réserve de Molde.Jonas Adnan Giæver résume un sentiment bien présent en Norvège : malgré un patronyme qui attire forcément l'attention, le gamin a encore peu prouvé. Et a encore besoin de temps., disait de lui Erling Moe.À Molde, Thomas Mork n'est pas non plus un grand partisan des parallèles entre les deux."non", tranche même Jonas Adnan Giæver. Mais sait-on jamais avec un garçon qui a commencé à se faire un nom avec les sélections jeunes. L'intéressé est d'ailleurs parfaitement conscient du poids que fait peser sur ses épaules un tel lien de parenté., confiait-il l'an passé àUne affaire de famille.