Shearer et Roy Keane critiquent la gestion des tirs au but de Southgate

AB

L'un fait toujours aussi mouche, l'autre sait toujours tacler.Bien que Gareth Southgate assume sa stratégie lors de la séance de tirs au but de la finale de l'Euro perdue par l'Angleterre contre l'Italie (1-1, 3-2 T.A.B.), cela ne l'empêche pas d'être critiqué. Au micro de la BBC, Alan Shearer et Roy Keane s'en sont donnés à cœur joie.Le premier a fustigé les entrées beaucoup trop tardives de Jadon Sancho et Marcus Rashford., a lâché l'ancien buteur de Newcastle.Roy Keane a préféré tacler virilement les joueurs rompus à cet exercice et plus expérimentés que leet les deux Mancuniens, notamment Jack Grealish et Raheem Sterling., a commenté l'Irlandais.Les prochains jours vont être difficile pour Gareth FromTheFields