Al-Khelaïfi aurait versé près d'un million d'euros à la FIFA pour qu'elle retire sa plainte

Nasser la ceinture.Le ministère public de la Confédération (MPC) avait déposé ce jeudi un acte d’accusation contre Nasser al-Khelaïfi, l’ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke, et un «» . Les magouilles pécuniaires des trois hommes dans le cadre de «» ont conduit le parquet suisse à faire des accusations de gestion déloyale et instigation à celle-ci, rapporte le communiqué de presse du MPC, mais aussi de corruption pour Valcke et le troisième prévenu.Le MPC explique également que «» ne concerne plus désormais le président du PSG qui s'est arrangé avec la FIFA : «révèle ce vendredi la nature de cet arrangement qui a exempté l'homme d'affaires qatari de l'accusation de corruption : il aurait accepté de verser un dédommagement de plus d’un million de francs suisses à la FIFA, soit 950 000€ environ. Un joli pactole qui a dû grandement encourager la Fédération à annuler sa plainte, ce qu'elle a fait courant janvier. Actuellement, le président du PSG et de beIN Media Group n’est plus inculpé que pour «» .Oups.