Ajaccio et Auxerre ne se lâchent pas, Dunkerque dans le dur

Vainqueur sans trembler de Pau (2-1), Ajaccio se pose un peu plus en favori au second accessit derrière Toulouse. En l'emportant sur la plus petite des marges contre Valenciennes et Nancy (1-0), Auxerre et Sochaux suivent dans la roue en dépassant provisoirement le Paris FC. Dans le match de la peur, QRM a réduit Rodez au silence (2-0), alors que Dunkerque a perdu un (voire trois) point vital au Havre (1-2). Battu sur le gong par Caen (0-2), Grenoble tremble également.

Grenoble et Rodez flanchent, Dunkerque crucifié

Les résultats

Avec son maillot spécial à la péruvienne, Ajaccio espérait faire revivre lapour asseoir sa place de dauphin derrière le leader (et déjà promu ?) toulousain . Mission accomplie face à Pau (2-1), mais sanset non sans avoir fait briller le portier béarnais Bajic (arrivé de Saint-Étienne cet hiver). Impérial dans toutes les positions - devant El Idrissy, Krasso et Bayala notamment -, le gardien aura longtemps retardé l'échéance. Jusqu'à ce que Krasso s'arrache et récompense le monopole de l'ACA des situations chaudes, avec un doublé. Nouri, pour sa part, peut briller en société : pas pour son caviar à l'intention de Krasso, mais après avoir touché la transversale puis le poteau sur le même tir au quart d'heure de jeu.Dans la roue des Corses, à trois unités, Auxerre continue de croire à la deuxième place après avoir maîtrisé Valenciennes (1-0). Le seul but de la rencontre est arrivé tôt, sur la première incursion icaunaise dans la surface nordiste. C'est Pellenard, l'ancien de la maison VA, qui a passé le bonjour à son ex en s'élevant plus haut que tout le monde sur corner. De quoi faire plaisir au président James Zhou, présent à l'Abbé-Deschamps pour l'occasion et qui a déclaré en avant-match que l'AJA était désormais. Toujours en haut, en plein cœur d' un imbroglio autour de l'occupation de Bonal , Sochaux a pris le meilleur sur la lanterne rouge nancéienne (1-0) dans une rencontre équilibrée. Après deux parades d'effet des deux côtés, de Prévot devant Thiam puis de Valette face à Pogba, c'est le joueur du mois de mars dans le Doubs, Ndiaye, qui s'est distingué en deux temps après un centre d'Ambri. Tout ce beau monde devance provisoirement le Paris FC, cinquième, qui accueille Dijon ce lundi.Au stade des Alpes, entre Grenoble et Caen, l'une des seules péripéties a eu lieu vers la 35: l'arbitre Miguelgorry est parti aux vestiaires pour ne jamais en revenir et a ainsi laissé le jeune quatrième arbitre Kubler (28 ans) le remplacer au pied levé, pour son baptême du feu. Parce que sur le terrain, Grenoble tenait vraiment à son point face à Malherbe. À ce petit jeu, c'est Caen qui a fait la différence en toute fin de match (0-2) sur un tir contré de Mendy et grâce à un second pion de Jeannot. La poisse, pour le nouveau barragiste. Pas mieux entre Amiens et Bastia (0-0), où seul un sauvetage du dos est à mettre à l'actif des Amiénois. Ni entre Niort et Nîmes (0-0), où Sissoko a trouvé le poteau en pivot à l'aveugle, tandis que Fomba a cartonné la transversale pour les Crocos.Au Havre, contre un HAC largué par les cinq premiers et donc un peu en roue libre, Dunkerque a perdu un point précieux dans la course au maintien (1-2). Un match animé, avec des défenses d'humeur généreuse. Abdelli a mené à bien une superbe action collective pour les locaux, avant de crucifier de courageux et malheureux Maritimes avant le temps additionnel. L'USLD était entre-temps revenu à hauteur par l'entremise de Majouga, sur un ballon piqué en contre. Pour les amateurs de bêtisier, il faudra retenir cette tête de Salama... stoppée par son comparse d'attaque, Niane, dans sa course vers les filets normands. Comme une odeur de National, à Marcel Tribut ? Enfin, Rodez n'a pas vraiment existé dans le match de la peur contre QRM. Les locaux l'ont emporté (2-0), en profitant de la suffisance des hommes de Peyrelade. Par Nazon d'une frappe croisée tout d'abord, avant que Gbelle n'enflamme la toile sur une volée du futur à l'orée de la surface après un ballon très mal dégagé par Boissier. Quevilly-Rouen dépasse le RAF, et pointe au seizième rang.