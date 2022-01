Achraf Hakimi veut négocier avec Messi pour les coups francs

#PlusDeCAN2021 - "Je vais en parler avec Messi et Neymar !" L'échange génial entre Sofiane Boufal et Achraf Hakimi après #MARMWI ! Le latéral du PSG est revenu sur ses coups francs exceptionnels et son retour à Paris avec un nouveau statut ! #AFCON2021 pic.twitter.com/OYxNwbrdCl — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 25, 2022

« Pic nic douille, c'est toi l'andouille. »Auteur du but de la victoire du Maroc face au Malawi (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations mardi, Achraf Hakimi a timidement confié qu’il discuterait avec Neymar et Lionel Messi pour avoir sa chance de tirer les coups francs au PSG. Il est d’ailleurs devenu mardi le premier joueur à inscrire deux buts sur coup franc direct lors d’une même édition de la CAN depuis Geremi avec le Cameroun en 2008. Interviewé par Canal+ Sport Afrique avec Sofiane Boufal à l’issue de la rencontre, le latéral parisien a répondu dans un français timide que c’était travaillé à l’entraînement,La suite de la discussion, on la doit à un échange génial entre les deux hommes, dans une discussion mélangeant espagnol, anglais et français. Si c’était bien le joueur d’Angers qui était interrogé initialement, il a envoyé Achraf Hakimi répondre à sa place en lui demandant, en espagnol, de répondre en français. Il se charge tout de même de la traduction des questions en espagnol/anglais mélangés. Le journaliste lui demande alors s’il va s’imposer pour tirer les coups francs au PSG, et bien encouragé par Boufal, il répond :De son côté Kylian Mbappé a sa petite idée. Sur Twitter, il a dit de son copain Achraf Hakimi qu'il étaitC'est Pochettino qui doit rire jaune.