À Lyon, une drôle de gestion des jeunes de l'Académie

Les précédents Gouiri et Kalulu

Les jeunes, fer de lance du projet de Peter Bosz

L’annonce est tombée sur les coups de 18h15, vendredi 16 juillet, sur les réseaux sociaux de l’OL.Un transfert inattendu, alors que le désormais ex-latéral lyonnais est actuellement à Tokyo pour disputer les Jeux olympiques avec l’équipe de France.Ce départ est d’autant plus surprenant que Melvin Bard était présent à la reprise des hommes de Peter Bosz, qui n’a pu coacher l’international espoir que deux jours, alors que Maxwel Cornet bénéficie d’un bon de sortie et que le club a besoin de vendre. En plus, le latéral a toujours clamé son amour pour l’OL et voulait vraiment s’imposer. La soudaineté de cette annonce est aussi mal passée chez certains supporters, qui voyaient Melvin Bard s’imposer dans son club formateur, après une première année délicate sous les ordres de Rudi Garcia (18 matchs, 8 titularisations), qui préférait faire évoluer Maxwel Cornet un cran plus bas ou décaler Mattia De Sciglio côté gauche, ne lui laissant que des miettes.Le cas Melvin Bard, quatrième latéral gauche lyonnais avec Cornet, Koné et Henrique, n’est pas le seul à souligner ces derniers mois. L’été dernier, Amine Gouiri a lui aussi fait ses valises direction la Côte d’Azur, alors qu’il était considéré comme le futur de l’OL au poste d’attaquant.(...)(à Rudi Garcia, NDLR)., expliquait l’attaquant dans les colonnes deLe même été, Pierre Kalulu avait lui aussi décidé de ne pas poursuivre l’aventure dans le Rhône, en signant son premier contrat professionnel du côté de l'AC Milan, le meilleur projet selon le défenseur de 21 ans., confiait le défenseurà Eurosport. Cette valse de départs des jeunes est aussi due au manque de confiance de Rudi Garcia, qui n’a jamais réellement accordé d'importance aux membres de l’académie, pourtant réputée comme l’une des meilleures en France et en Europe. Sous l’ère Garcia, seuls Houssem Aouar et Maxence Caqueret ont pu trouver leur place dans le onze rhodanien.D’ailleurs, l’ancien entraîneur de Lille et de la Roma s’est souvent énervé à chaque question posée sur le sujet., pestait l’ancien coach rhodanien dans l’émission, le 28 août dernier. Dépités, déstabilisés, les pitchouns de l’académie ont forcément vu d’un bon œil la nomination de Peter Bosz comme nouvel entraîneur de Lyon. Habitué à donner sa chance aux jeunes à l’Ajax ou en Allemagne, le Néerlandais n’avait pas caché son impatience dele jour de sa présentation, le 3 mai dernier.Depuis la reprise le 1juillet, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a d’ailleurs fait appel à neuf pépites lyonnaises (Kayne Bonnevie, Castello Lukeba, Titouan Thomas, Mohamed El Arouch, Habib Keita, Sekou Lega, Samuel Bossiwa, Eli Wissa et Bradley Barcola), en plus des jeunes régulièrement convoqués la saison dernière par Garcia (Florent Da Silva, Rayan Cherki, Malo Gusto). Un choix logique, car, résumait le coach sur OLTV, qui est prêt à faire jouer les jeunes s’il les estime meilleurs que les titulaires. Mais encore faudrait-il les empêcher de tous quitter le navire un par un...