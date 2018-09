500e but pour Ibrahimović

16

Serial Zlataneur.Ce n’est pas Zlatan qui rentre un peu plus dans l’histoire du football, c’est le football qui rentre un peu plus dans l’histoire de Zlatan. Dans la nuit de samedi à dimanche, face à Toronto, le Suédois a fait trembler les filets pour la… 500fois de sa carrière. À 36 ans, le géant a marqué d’une inspiration géniale dont lui-seul a le secret, histoire de marquer le coup. Dos au but, il a donné un coup de pied circulaire entre l’aile de pigeon et lepour envoyer la balle au fond des filets.Il rejoint le cercle très fermé des hommes ayant inscrit 500 buts dans leur carrière. Parmi les joueurs en activité, seuls deux autres ont réalisé cette performance : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi . Le Z a par la suite tenu à rappeler sa performance sur Twitter en postant une photo de lui accompagnée de la légende «» (Dieu Des Buts).Pour résumer, Zlatan a planté un énorme 500pion et a déjà une affiche pour son biopic.