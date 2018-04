Tiens, coucou la chance!

Marseille n'a pas volé sa victoire et s'est appuyé sur une équipe ultra-solide pour bâtir son succès. En plus de ça, l'OM avait avec lui un 12e homme, le stade Vélodrome, et même un 13e, avec cette réussite folle et insolente dont il a bénéficié pendant tout le match.

Miracle

Par Alexandre Doskov

Quand Didier Deschamps enchaîne les tirages au sort favorables avant les grosses compétitions ou les phases d'éliminatoires, on parle de sa chance en utilisant un terme peu catholique qui qualifie habituellement l'intimité de ces dames, ou la femelle du chat. Ça fait quasiment un quart de siècle que DD s'est barré de Marseille , mais il faut croire qu'il a laissé un peu de sa cha... nce dans un coin du Vélodrome et que les joueurs de l'OM ont trouvé la planque juste avant leur demi-finale aller. Pendant 90 minutes, absolument tout leur a réussi, des décisions arbitrales aux poteaux, en passant par les petites boulettes qui n'ont finalement eu aucune conséquence. Et quand on joue un match de football, on comprend vite quand on a le vent dans le dos. Florian Thauvin , lui, n'a eu besoin que d'un petit quart d'heure pour saisir que sa bonne étoile avait trouvé le chemin du stade. Car en plus de marquer de la main sans se faire gauler par l'arbitre, il a carrément réussi l'exploit de ne pas être repéré par les joueurs de Salzbourg qui n'y ont vu que du feu. C'est bien simple, il n'y a pas eu un Autrichien pour hurler au scandale et aller se plaindre légitimement. Mystifiés, tous. Le grand festival de la bonne fortune a ensuite continué en deuxième période avec cette tentative de sortie hors de sa surface complètement inconsciente de Pelé, qui a dû jeter son double mètre n'importe comment pour tenter de rattraper le coup. Dans un monde où les planètes n'étaient pas alignées pour l'OM, l'ancien Manceau aurait été sanctionné par un but. Mais pas ce soir.Alors quitte à provoquer le destin et à vérifier une bonne fois pour toutes qu'une puissance supérieure avait bien posé ses mains au-dessus du Vélodrome, autant y aller franco. C'est Maxime Lopez qui a eu l'honneur de marcher sur le fil pour en confirmer la solidité en tamponnant Stefan Lainer dans la surface. Beaucoup d'arbitres auraient sifflé péno, mais pas William Collum. Et si la même scène s'était déroulée dans la surface de Salzbourg avec Thauvin dans le rôle du joueur fauché, le Vélodrome aurait évidemment rugi pour demander que justice soit faite. Et s'il fallait un signe définitif que rien ne pouvait arriver aux Marseillais ce soir, il suffisait d'attendre quelques secondes de plus et l'arrêt incroyable de Pelé sur une bourre de Hannes Wolf . Taillé en lambeaux après le but tout nul qu'il a pris au match aller contre Leipzig, le remplaçant de Mandanda a calmé tout le monde et est allé se coucher avec un match d'exception et le sentiment du devoir accompli bien calés dans le sac à dos.Miracle parmi les miracles, même Clinton Njie a réussi à garder son sang-froid dans le dernier geste et a marqué le but du break pour l'OM. Alors sur la frappe de Schlager à la 75, Pelé n'avait même pas besoin de plonger. Pourquoi se fatiguer pour rien ? La balle a rebondi sur le poteau, évidemment. Quatre minutes d'arrêts de jeu en fin de match ? Même pas peur. Adil Rami pouvait bombarder tant qu'il voulait et faire tomber Schlager en pleine surface à la 92, aucun souci, pas de coup de sifflet. À la fin du bal, Marseille s'en tire superbement avec deux buts en quatre tirs cadrés et l'impression d'avoir joué dans un rêve. Mais aussi l'espoir que l'expression «» n'a pas été inventée pour rien.