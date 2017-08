Suivez en direct la présentation du beau Neymar

La visite médicale ? La signature du contrat ? L'officialisation du transfert par le club ? La mise en vente des maillots ? Toutes ces cases ont été cochées. Désormais, il ne manque plus que la conférence de presse de présentation du joueur...

Par Alexandre Doskov, dans la salle de presse du PSG

Heureusement pour vous, votre serviteur a été prévoyant et est venu en avance. Du coup, j'ai une pure place assise à cinq rangs de la table et en plein centre. Je vais l'avoir juste devant moi le loustic.Le gentil Brésilien devrait arriver vers 13h30. En attendant, c'est un bordel monstrueux dans l'espèce d'amphithéâtre qu'est la salle presse du Parc des Princes. Je crois que tous les journalistes de France , de Navarre et du monde entier sont venus et c'est pas beau à voir... Ça s'engueule autour de moi, les photographes veulent tous une bonne place !Salut les jeunes !!! Comment ça va ? De mon côté, c'est mitigé. Je suis à la fois très heureux d'être au coeur de l'histoire, dans l'oeil du cyclone, bref, à la conférence de presse de présentation de Neymar , mais aussi frigorifié puisqu'il y a un taré qui a réglé la climatisation sur 12 degrés. Si je survis, je promets de vous offrir un beau Live.