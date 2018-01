Nice-Monaco avec l'assistance vidéo

LMC

C'est une première entre deux clubs de Ligue 1.Ce mardi soir, l'assistance vidéo sera testée en quarts de finale de Coupe de la Ligue, lors du derby Nice Monaco à l'Allianz Riviera. L'arbitre de la rencontre Clément Turpin pourra solliciter la vidéo dans quatre cas précis : sur une situation de penalty, pour la validité d'un but, la signalisation d'un hors-jeu ou encore un carton rouge.En cas de doute, Turpin pourra compter sur l'aide de deux arbitres vidéo (VAR) Amaury Delerue et Johan Hamel, stationnés dans un car-régie à l'extérieur du stade.Les deux clubs partagent un avis assez tranché sur le sujet. Le coach des Aiglons, Lucien Favre , a jugé ce lundi que la vidéo mettait «» . De son côté, l'entraîneur monégasque, Leonardo Jardim , valide cette nouveauté technologique : «En Coupe de la Ligue et en Coupe de France , les arbitres pourront bénéficier de la vidéo à partir des quarts de finale. Certains pays comme le Portugal , l' Italie et l' Allemagne ont déjà adopté le VAR à leur championnat respectif. En France , il faudra attendre la saison 2018-2019.Les férus de géographie noteront que Nice se trouve dans les Alpes-Maritimes et non dans le Var.