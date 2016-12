Mais qui es-tu, le responsable de la performance ?

Rarement défini, souvent oublié, le rôle du responsable de la performance a pourtant pris du poids au sein des staffs ces dernières années. À tel point que les grands clubs le jugent désormais indispensable à leur fonctionnement. Mais à quoi sert-il, au juste ?

1

La naissance

Le nouveau relayeur

Utilisé par Ancelotti et Blanc

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lorsqu’Ulrich Ramé est revenu aux Girondins de Bordeaux en mai 2014, personne n’a vraiment compris ses missions précises. Et ce ne sont pas les propos de Jean-Louis Triaud , le président bordelais annonçant la bonne nouvelle en conférence de presse, qui allaient aider à percer le mystère. «, déclarait alors Jean-Louis.» D’accord. Si Triaud avait été encore un peu moins explicite, on aurait pu croire à un emploi fictif. Deux ans et demi plus tard, Ramé est devenu directeur technique du club après avoir été muté à la tête de l’équipe première, et le poste de «» a tout bonnement été supprimé. En tout cas, il n’apparaît plus dans l’organigramme. Ce qui n’est pas le cas partout ailleurs. Bien au contraire.Car depuis quelques années, le responsable de la performance prend une place grandissante au sein des centres de formation. De plus en plus d’équipes s’offrent ce genre de spécialiste inconnu du grand public et dont le rôle, assez vaste, n’est jamais expliqué. «, commence Bertrand Reuzeau , actuel directeur du centre de formation de Monaco et ancien éducateur du Paris Saint-Germain, Sochaux ou Cannes, qui a amené Maxime Coulerot, son chargé de performance, dans ses valises lors de son «» sur le Rocher cet été.» Voilà donc le cœur de la fonction du responsable performance : analyser les données statistiques de chacun des joueurs, prendre en considération leur hygiène de vie, contrôler leurs efforts et leur physique, travailler sur une individualisation de leur prise en charge dans un contexte qui réclame sans doute plus d’attention qu’auparavant., poursuit Bertrand Reuzeau » Dès lors, le responsable performance n’est pas qu’un simple observateur, mais constitue un appui supplémentaire précieux aux entraîneurs. Présent aux entraînements et attentif à chaque problème, il représente le troisième œil du coach et passe son temps à faire le relais scientifique entre joueurs et techniciens. Dès lors, deux qualités s’avèrent indispensables à l’homme chargé de la performance. «, note le directeur de la formation de l’ ASM » Premier point.Deuxième point : l’aspect scientifique, presque mathématique de la chose. Fréquentant constamment les outils statistiques, il doit savoir manier certains algorithmes et connaître le corps humain. C’est pourquoi de nombreux préparateurs physiques, habitués de par leurs études au monde scientifique, se muent en responsables de la performance, de manière officielle (dans les grands clubs) ou officieuse (dans les structures avec moins de budget). Comme Martin Buchheit, ancien physiologiste et nouveau responsable de la performance au PSG , qui décrit son parcours en quelques mots sur le site du club : «» C’est également dans la capitale que Bertrand Reuzeau a compris l’importance du poste et le qualifie maintenant d’ «» : «» Plus qu’une vulgaire, la fonction de responsable de performance devrait donc se démocratiser encore davantage à l’avenir. Et ressusciter à Bordeaux