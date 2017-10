Le PFC et Nîmes cavalent, Tours s'enterre

Nîmes dévore le Stade brestois, le Paris FC tord le cou à VA, Lorient se relance du côté d'Orléans. C'était la douzième journée de Ligue 2, avec une nouvelle gueule de bois à Tours et une belle bataille à Picot.

Les tops



Mohamed Yattara a permis à Auxerre de repartir de l'avant après l'égalisation de ce diable de Duhamel avant la pause. Quatre buts en sept matchs pour l'attaquant de l'AJA.



Sébastien Roudet a planté sa quatrième banderille en huit matchs. À 36 ans. Wayne Roudet.



Châteauroux. Après son gros loupé d'il y a quelques jours face à Clermont, l'attaquant a ouvert le score au stade Océane pour porter à cinq son total de buts avec le HAC.





Les flops



Naufrage aux Costières. Mention spéciale à Ibrahima Sissoko, de retour de suspension pour un trop grand nombre de cartons jaunes, qui a continué sa moisson : renvoyé aux vestiaires avant la mi-temps, il a laissé ses partenaires galérer à dix. Le début d'une soirée bien merdique pour le SB29.



Zakaria Diallo à la suite d'un contact anodin avec Pierrick Valdivia.



La décla

Karim Ziani : « Non, mais sérieux l’arbitrage quoi, c’est dingue il va falloir se pencher là-dessus. Je veux pas parler, sinon je vais me faire suspendre. Mais sérieux, l’arbitre siffle que pour Lorient... Déjà qu’ils sont plus forts que nous, si en plus on les aide... Je suis dégoûté. » Le milieu orléanais résume bien la situation : son équipe ne s’en sort plus, n’a pris qu’un point en cinq matchs, et cherche logiquement un bouc émissaire. En attendant, l’USO est quatorzième et marche de traviole.



La stat inutile : 8







C’est la fête dans les Deux-Sèvres. Après avoir pris plusieurs petites roustes en début de saison, Niort s’est remis la tête à l’endroit et peut donc regarder sereinement vers le haut. Les Chamois surfent en effet sur trois victoires lors des quatre derniers matchs, dont la dernière en date, ce vendredi face à Bourg-en-Bresse (2-0). Les partenaires de Laurent Agouazi se sont assuré une soirée plutôt tranquille en restant solides défensivement, ne concédant que deux tirs cadrés, et en inscrivant deux pions par Agouazi et Jimmy Roye . Le gang de Denis Renaud remonte à une tranquille neuvième place et peut espérer grimper encore plus haut. Un bel hommage à Tina Arena.On se faisait du souci pour le Ghanéen, plus ou moins porté disparu depuis la descente des Merlus en Ligue 2. Dans le flou cet été, Waris est finalement bel et bien resté dans le Morbihan. Mieux : après une entrée au Havre et une titularisation face à Niort , le buteur lorientais a claqué son premier but de la saison à Orléans (1-2). De quoi boucher la Source dans les ultimes minutes de la partie. Magique Waris.Cinq défaites de rang, ça commence à faire beaucoup pour QRM . Sans avoir proposé grand-chose à l’Abbé-Deschamps vendredi soir (2-1), le club jaune et noir s’enfonce encore un peu plus dans la panade. Et ce n’est pas Matthieu Duhamel, buteur sur penalty ce soir, qui peut faire tout seul des exploits. On peut marquer six des dix pions de son équipe sans être un Messie non plus. Quevilly-Rouen reste englué à l’antépénultième place avec cinq points au compteur, et sauve son honneur uniquement parce que le Tours Football Club est encore plus palot derrière.Pour voir Jean-Philippe Mateta balayer son ex avec autorité, Oumare Tounkara nettoyer la lucarne de Yohann Thuram , Grégory Bourillon prendre un rouge sur unmonstrueux, et surtout deux équipes se faire des bisous sans jamais se coucher. Ce Le Havre Châteauroux était un vrai beau match de foot, avec deux gardiens bonbons, mais au bout, ce nul (1-1) n'arrange personne. Surtout pas Oswald Tanchot Encore un vendredi soir pourri du côté de la Vallée du Cher : oui, le Tours FC n’a toujours pas pris le moindre point dans son antre et s'est une nouvelle fois incliné vendredi soir face à Sochaux (0-1). Incapables de cadrer la moindre flèche en première période, les Tourangeaux semblent très accrochés à leur place de pire attaque de Ligue 2, ou alors peu au fait des règles élémentaires du football. En deuxième mi-temps, Cheick Fantamady Diarra a frappé... hors cadre alors que Maxence Prévot avait déserté sa ligne. Tours s'offre finalement un joyeux record : sept défaites consécutives à la maison. Du jamais-vu. Julien Lopez s'éclate au Paris FC . Déjà buteur face à Auxerre lors de la cinquième journée, le frère du lutin marseillais a récidivé avec la manière face à VA (3-2) : c'est une madjer. Umut Bozok et sa Sublime Porte : bienvenue aux Costières. Le Nîmois de 21 ans y a planté huit pions sur les six derniers matchs, dont deux ce soir dans le but de Larsonneur. L’attaquant turc a ouvert le score d’une reprise à ras de terre sur corner, avant de profiter des cadeaux adverses pour dégainer à tout-va. Habile, et Nîmes remonte à la quatrième place après une victoire écrasante face à un Brest démonté et réduit à neuf (4-0).