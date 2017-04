La joie de Depay dans un bar

0

Depay était aussi de la partie.Privé d'épopée lyonnaise en Europa League à cause des 59 minutes qu'il disputées dans la même compétition en première partie de saison avec Manchester United , l'attaquant néerlandais a tout de même vécu une belle soirée hier à l'occasion de la qualification aux tirs au but des Gones à Istanbul contre le Besiktas . Le Batave est allé regarder le match dans un bar, entouré de supporters lyonnais.Il a explosé de joie au moment de la qualification.Un effet de surprise qui indique que Memphis pensait certainement Maxime Gonalons incapable de marquer un tir au but.