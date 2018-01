La goal-line a franchi la ligne rouge

La LFP a décidé ce jeudi de suspendre la goal-line technology des pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur pour GoalControl, la société qui a décroché le contrat d'exploitation de la goal-line en France, et qui pose plus largement question quant au véritable apport de la technologie dans le football.

115

Piégé par le maillot fluo de Vercoutre

Trahi par la montre de François Letexier

Buy it, use it, break it, fix it... upgrade it

Par Andrea Chazy

Tous propos recueillis par AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercredi soir, quart de finale de la Coupe de la Ligue au stade de la Licorne entre Amiens et le PSG . Pour l'occasion, une expérimentation de l'arbitrage vidéo fait partie du décor, comme pour tous les autres matchs de la soirée. Décriée en Italie et en Allemagne , elle va pourtant venir à l'aide de sa petite sœur, placée seulement sur la ligne de but. On joue la 77minute, Di María dépose un rubis bien poli sur la tignasse d'un Rabiot qui ne touche déjà plus terre. Le coup de tête est précis, le montant droit de Jean-Christophe Bouet est heurté, mais n'empêche pas la balle de passer la ligne malgré une ultime tentative de sauvetage du portier amiénois, au cas où. Gros hic : la montre de l'arbitre Nicolas Rainville ne vibre pas. «, avoue sans détour le capitaine amiénois Thomas Monconduit » Raté, le coup de bluff de Bouet est débusqué par les arbitres, Rabiot et le PSG peuvent exulter. Ce nouveau faux pas pour la LFP est celui de trop, d'autant que dans le même temps à Angers, une autre erreur liée à la goal-line sur une tête de Congré a été constatée. Le communiqué est dans les cartons, déballé en public le lendemain. Rideau pour la, pour le moment.Pour expliquer une descente aux enfers si rapide, il faut remonter à l'appel d'offres remporté par GoalControl en 2015. Le 21 mai de cette même année, la société qui a officié lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil est choisie par la LFP au détriment d'Hawk-Eye, concurrent britannique déjà bien implanté en Allemagne , en Italie et en Angleterre . Pour expliquer ce choix surprenant, GoalControl a en sa faveur un atout de poids : le prix qu'elle demande pour accepter le deal n'est que de 2 millions d'euros par an. Un tarif séduisant pour la Ligue, qui jette alors son dévolu sur celle-ci. Si la première saison est une réussite, le tableau commence à s'obscurcir au moment de l'exercice 2016-2017. Un changement de directeur, pas moins de onze « bugs » sont recensés à cause de mises à jour pas effectuées et surtout d'un travail que beaucoup qualifierait volontiers de bâclé. Des manquements d'abord couverts par la LFP, qui défend GoalControl avec des explications parfois bancales. Comme en octobre dernier, lorsque la montre d'Amaury Delerue sonne à cause du... maillot fluo de Rémy Vercoutre La confiance entre les deux partenaires commence à s'effriter le 16 décembre, lors d'un Troyes Amiens où la situation devient surréaliste : but accordé à tort à cause d'une vibration de la montre de François Letexier, confirmé par les délégués avant d'être finalement annulé dix minutes plus tard. Présent ce jour-là sur le pré, Monconduit raconte : «"Y a but, y a but !"Un point intéressant soulevé par le capitaine amiénois, qui fait débat en Italie avec la VAR : quand ce n'est pas la technologie qui lâche l'arbitre, ce sont les humains qui se servent mal de l'outil. Pour le moment, la LFP «» . Une décision loin d'annoncer pour autant la mort définitive du système pour le président du syndicat des arbitres Sébastien Desiage : «» Comprendre que le contrat soit repris par Hawk-Eye, ou par un autre.Comme le précise la LFP, l'arrêt de lasur les pelouses de l'Hexagone n'est que temporaire. L'outil reste apprécié par le corps arbitral. En tout cas quand il fonctionne correctement. «» Car si à mi-saison, plus de quinze anomalies liées à la goal-line ont été constatées, son utilité pour le corps arbitral est évidente lorsque les problèmes techniques ne sont pas là. «, glisse Sébastien Desiage en guise d'exemple.À peine un mois après l'adoption de la VAR en Ligue 1 pour la saison prochaine, qui comporte elle aussi son lot de difficultés, cet arrêt brutal fait tache. Même s'il ne décourage pas les différents acteurs du monde du football qui sont pour le soutien le plus poussé possible de la technologie. «» , assène Thomas Monconduit . Pour Sébastien Desiage, «» . Un plaidoyer convaincant, tant que l'homme ne perd pas le contrôle de sa création.