La bonne recette d’un Brest-Paris

D’un côté, un gang qui reste sur cinq attaques de diligence consécutives. De l’autre, un promu qui n’a plus perdu depuis un mois. Oui, le Brest-Paris FC de vendredi soir est le vrai choc de cette neuvième journée de Ligue 2. Voilà la bonne recette d’un bon Brest-Paris, entre Gautier Larsonneur, Fabien Mercadal et Mercotte, évidemment.



« Avec un coulant praliné, tu t’éclates »

Par Maxime Brigand

Comme s’il était en plein trip bouddhique, Fabien Mercadal , pupilles dilatées par une série de quatre victoires consécutives et une sixième place de Ligue 2, refuse de se coucher. Interrogé en conférence de presse cette semaine, le nouveau berger de Manosque, successeur naturel du mythique Édouard Fachleitner, a même décidé d’accrocher un discours dans le bureau de l’ensemble de ses confrères : «Alors que la majorité des marabouts avait imaginé le Paris FC prêt à subir une séance de torture en mondovision tout au long de la saison, l’histoire a finalement pris une autre tournure, et les Franciliens se déplaceront vendredi soir à Brest pour une joute du haut de tableau de Ligue 2 face à une équipe qu’ils avaient éliminée au premier tour de la Coupe de la Ligue début août, au bout d’une séance de tirs au but. Le coup est bien ficelé, surprenant, surtout lorsqu'on se souvient que le Paris FC s’enfilait une défaite salée (0-9) face à l’AJ Auxerre en amical, le jour même où la LFP validait sa montée en Ligue 2 et envoyait le Sporting Club de Bastia en National 3. Ce jour-là, le président du club, Pierre Ferracci , avait alors fixé un objectif simple à ses gars : «» Après huit journées, on y est.Le prochain checkpoint ressemble pourtant sur le papier à une montagne : Francis-Le Blé, un enfer où Le Havre (0-1) et Nancy (1-2) ont déjà perdu des plumes précieuses, mais où Châteauroux , un autre promu, était venu cracher au visage de la bande à Furlan dès la première soirée de la saison (3-2). Un sale souvenir pour le DJ de Sainte-Foy-la-Grande qui cherche avant tout la bonne formule pour «» les supporters d’un Stade brestois qui a présenté il y a six jours son nouveau doudou, Gaëtan Charbonnier . C’est aussi une histoire de recette et on parle ici d’un classique des palais français. «, pose Mercotte, gâchette culinaire et membre essentielle des MC Flingueurs duavec Cyril Lignac sur M6.Alors, une question se pose : comment assurer la réussite de ce Brest-Paris ? «» , assure Mercotte, entre les mains de qui Cyril Lignac a déjà mis son avenir dans l'émission en jeu. Reste un détail de taille. Oui, on parle là d’un Brest-Paris, donc une revisite est nécessaire pour bien appréhender une soirée où Gautier Larsonneur va croiser la mitraillette Malik Tchokounté. Mercotte s’avance une nouvelle fois à la barre : «» Encore une histoire de nuages et de rêves : Furlan et Mercadal tiennent leur dessert du vendredi soir.