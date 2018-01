L'équipe type du premier week-end de 2018

Les mains baladeuses d'Adrián, le mètre 64 de Ladislas Douniama et la voix de France Gall : c'est l'équipe type du week-end.

Un coup de coude dans la tronche d'un défenseur, un but, une expulsion (pour avoir fêté sa réalisation avec les supporters) : c'est comme si ce salopard de Diego Costa n'était jamais parti de l'Atlético. Matelassier un jour, matelassier toujours.

Un quadruplé contre la SPAL, et le buteur de la Lazio atteint la barre des 20 pions en Serie A. Début janvier. Ciro d'érable.

La poupée de cire s'est éteinte à l'âge de 70 ans, emportée par un cancer. Et dire qu'elle est passée si près d'être en finale de l'Euro 2016...

« Ce soir, c'est la fête. Celui qui rentre chez lui avant 5h du matin aura une amende ! » À Sánchez Pizjuán, le Betis a remporté un derby de Séville mémorable, 5-3, et évidemment que son capitaine a sorti un match de bonhomme.

Embourbé en prolongation au Vélodrome face au 12e de Ligue 2, l'OM s'en est tiré à la 103e minute grâce à Jordan Amavi. Et du pied droit. Promis, les Valenciennois ont joué le coup à fond.

« Tacalfred dégage. » Des supporters auxerrois en déplacement à Schiltigheim ont sorti cette banderole en plein match de Coupe de France. Deux minutes plus tard, Tacalfred a planté le troisième des cinq buts bourguignons. La peau de chagrin.

Premier match, premier but, et c'est un coup de tête décisif dans le derby du Merseyside. Virgil van Dijk est déjà dans le cœur des Reds.

Le plus beau geste technique du week-end est à l'actif de l'arrière droit de l'Inter. La prochaine fois, il faudra mettre les barbelés entre les jambes, Jordan Veretout.

Habile, le gardien des Hammers a pris la tête de Cheikhou Kouyaté pour un ballon. Et ça le fait marrer : « Si vous avez vu le match, j’avais le ballon dans mes mains une seconde plus tôt, mais Papi Cheikhou avait besoin de faire craquer son cou, donc j’ai essayé de l’aider, désolé d’avoir deux jobs : arrêter les buts et aider mes coéquipiers. »

Un point en 18 matchs. Six points en deux matchs. Benevento est ressuscité ! Une fois encore, c'est ce baroudeur de Massimo Coda qui est sorti de sa boîte. Coda, simplement évident.

L'OL avait le match en main, puis l'OL s'est fait retourner par Nancy. Et à la dernière seconde, Maxwel Cornet place ce coup franc à ras de terre. Filou.

Le man on fire est de retour ! Will Grigg a ravivé la flamme sur la pelouse de Bournemouth, en Cup. En espérant qu'il garde des braises pour le match replay à Wigan.

C'est fait, Petit Couteau a signé au FC Barcelone contre 160 millions d'euros et devient ainsi le troisième joueur le plus cher de l'histoire. Ousmane Dembélé va très vite retourner sur le banc.

Gardien

When Adrian thought Kouyate's head was the ball... pic.twitter.com/TbTgr1FXDO — West Ham United (@WestHamUtd) 4 janvier 2018

Défenseurs :

João Cancelo (Inter) : Le plus beau geste technique du week-end est à l'actif de l'arrière droit de l'Inter. La prochaine fois, il faudra mettre les barbelés entre les jambes, Jordan Veretout.

Che numero di João Cancelo #FiorentinaInter pic.twitter.com/XeTG4H3WKe — Francesco Littera (@fralittera) 5 janvier 2018

Virgil van Dijk (Liverpool) : Premier match, premier but, et c'est un coup de tête décisif dans le derby du Merseyside. Virgil van Dijk est déjà dans le cœur des Reds.

Mickaël Tacalfred (Auxerre) : « Tacalfred dégage. » Des supporters auxerrois en déplacement à Schiltigheim ont sorti cette banderole en plein match de Coupe de France. Deux minutes plus tard, Tacalfred a planté le troisième des cinq buts bourguignons. La peau de chagrin.

Vidéo

Jordan Amavi (Marseille) : Embourbé en prolongation au Vélodrome face au 12e de Ligue 2, l'OM s'en est tiré à la 103e minute grâce à Jordan Amavi. Et du pied droit. Promis, les Valenciennois ont joué le coup à fond.

Milieux :

Joaquín (Betis Séville) : « Ce soir, c'est la fête. Celui qui rentre chez lui avant 5h du matin aura une amende ! » À Sánchez Pizjuán, le Betis a remporté un derby de Séville mémorable, 5-3, et évidemment que son capitaine a sorti un match de bonhomme.

br> Derby de folie à Sánchez Pizjuán !Victoire 5-3 du Real Bétis contre le FC Séville ! Lenglet, Corchia, Nzonzi et Ben Yedder titulaires Un but après 22 secondes pour Ruiz 0 arrêt des gardiens https://t.co/w5BACfIPlw — beIN Sports (@beinsports_FR) 6 janvier 2018

France Gall : La poupée de cire s'est éteinte à l'âge de 70 ans, emportée par un cancer. Et dire qu'elle est passée si près d'être en finale de l'Euro 2016...

Vidéo

Blaise Matuidi (Juventus) : Une nouvelle fois, après Vérone, le milieu de la Juve a subi des cris racistes de la part de quelques abrutis à Cagliari. Interpellé par Matuidi, l'arbitre principal de la rencontre n'a pas réagi.

Attaquants :

Ciro Immobile (Lazio) : Un quadruplé contre la SPAL, et le buteur de la Lazio atteint la barre des 20 pions en Serie A. Début janvier. Ciro d'érable.

Diego Costa (Atlético) : Un coup de coude dans la tronche d'un défenseur, un but, une expulsion (pour avoir fêté sa réalisation avec les supporters) : c'est comme si ce salopard de Diego Costa n'était jamais parti de l'Atlético. Matelassier un jour, matelassier toujours.

Ladislas Douniama (Granville) : Premier acte : un penalty arrêté par Benoît Costil. Deuxième acte en prolongation : nouveau penalty, cette fois, l'attaquant des Normands ne tremble pas. Granville bat Bordeaux, oui monsieur !

Il avait raté un penalty en première période... Pas cette fois ! Dounamia permet à Granville de mener 2-1 face à Bordeaux. Il reste 15mn à jouer...Pour suivre @US_Granville - @girondins : https://t.co/tOHN2O7oWC pic.twitter.com/3mAQgxeqiL — francetvsport (@francetvsport) 7 janvier 2018

Remplaçants :

Philippe Coutinho (FC Barcelone) : C'est fait, Petit Couteau a signé au FC Barcelone contre 160 millions d'euros et devient ainsi le troisième joueur le plus cher de l'histoire. Ousmane Dembélé va très vite retourner sur le banc.

Papu Gómez (Atalanta) : Des petits cochons tout mignons. Capitaine de l'Atalanta victorieuse de la Roma (1-2), l'Argentin a customisé son brassard à l'effigie de Peppa Pig, le dessin animé préféré de sa fille. Un Papu poule.

Will Grigg (Wigan) : Le man on fire est de retour ! Will Grigg a ravivé la flamme sur la pelouse de Bournemouth, en Cup. En espérant qu'il garde des braises pour le match replay à Wigan.

Maxwel Cornet (Lyon) : L'OL avait le match en main, puis l'OL s'est fait retourner par Nancy. Et à la dernière seconde, Maxwel Cornet place ce coup franc à ras de terre. Filou.

Le policier supporter (Leeds United) : Leeds United (D2) a perdu à Newport County (D4). Pas très glorieux. Mais, au moins, les supporters des Peacocks se souviendront de leur capo d'un jour au pays de Galles. L'animateur du bas de la tribune ? Un sympathique homme en uniforme

Massimo Coda (Benevento) : Un point en 18 matchs. Six points en deux matchs. Benevento est ressuscité ! Une fois encore, c'est ce baroudeur de Massimo Coda qui est sorti de sa boîte. Coda, simplement évident.

Par Florian Lefèvre