Cloclo le Canari

C'est l'un des gros coups de ce début d'été. Claudio Ranieri, LE Claudio Ranieri, celui qui est passé du statut de loser magnifique à celui de magicien en remportant la Premier League avec Leicester, est le nouvel entraîneur du FC Nantes. Après s'être fait malmener par Sergio Conceiçao, les Canaris peuvent remercier le Ciel de s'en tirer aussi bien.

Le méchant des films d'action

Raymond aurait dit non

Par Alexandre Doskov

» Ce lundi 19 juillet 1976, en découvrant les coffres éventrés de leur banque, les employés de la Société Générale de la rue de l'hôtel des postes à Nice sont bouche bée. Sous leurs yeux, l'équivalent de vingt-neuf millions d'euros a disparu et il ne reste qu'un trou béant dans un mur, et ce graffiti devenu mythique. Quarante et un an après Spaggiari, Waldemar Kita peut serrer victorieusement ses petits poings : lui aussi tient son casse du siècle. Toujours dans le coin quand il s'agit de fanfaronner, le président du FC Nantes s'est même jeté quelques fleurs bien méritées dans: «» Avant de tout lâcher, de faire sauter les bouchons des bouteilles de champagne, et d'utiliser un vocabulaire un brin outrancier : «» Les Nantais n'ont renversé aucun gouvernement, fait tomber aucun dictateur, planifié la chute d'aucun régime. Ils ont juste fait signer Claudio Ranieri . Pas un «» , donc, mais tout de même une sacrée folie, et même un petit miracle pour un club qui venait de se faire magistralement carotter par son précédent entraîneur.C'était le 29 avril dernier. Les Canaris venaient de battre le FC Lorient , et Sergio Conceiçao annonçait qu'il venait de prolonger jusqu'en 2020 à grand renfort de déclarations qui suintent l'amour : «» Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et Nantes était parti pour conquérir le monde grâce à son Portugais de coach. Un mois plus tard, Conceiçao faisait ses valises pour rentrer au pays, au FC Porto plus exactement, en laissant derrière lui toute une ville assommée par tant d'incorrection. Le principe du méchant de film d'action au moment du twist. On pensait qu'il était du côté des gentils depuis le début, et au moment où il se retourne et s'en va en laissant un champ de ruines derrière lui, on comprend que c'était une ordure. Kita, lui, se retrouvait dans une sacrée panade. Car un entraîneur étranger de renom qui fait passer le FC Nantes de la 19à la 7place en moins de six mois, ça ne se remplace pas comme ça. Et qu'avant de se retrouver avec Claudio Ranieri comme par magie, les supporters nantais ont un moment craint le pire. Le pire, sans sombrer dans la critique facile de notre réservoir national de coachs, ça aurait été un de ces entraineurs franchouillards qui ne font plus rêver personne. Un Baup, un Courbis, un Alain Perrin . Bref, un retour un an en arrière, au moment où René Girard prenait place sur le banc nantais. Un scénario dont personne ne voulait à la Beaujoire.Kita avait vite tenu à rassurer son peuple en dévoilant une short list d'entraineurs étrangers. On y trouvait les noms de Pedro Martins, de Paulo Sousa , ou de Vitor Pereira . Et voilà qu'un beau jour, sans que personne ne s'y attende, la presse annonce que Waldemar Kita et son fils ont rendez-vous avec Claudio Ranieri au Royal Monceau, un cinq étoiles parisien des belles cases du Monopoly. Un accord est trouvé dans la foulée et Ranieri, au chômage depuis février dernier, était bon pour débarquer sur les bords de la Loire. Simple obstacle, cet alinéa 4 de l'article 655 un peu bêta des statuts de la LFP qui fixe l'âge limite d'un entraîneur à 65 ans. Et Ranieri ayant 65 ans et 7 mois... Un verrou que la LFP a fait sauter en moins de deux même si l'Unecatef, le syndicat des entraineurs, n'était pas de cet avis comme l'a expliqué son président, un certain Raymond Domenech : «» Mais Raymond peut froncer ses gros sourcils tant qu'il veut, l'affaire est réglée, Ranieri sera bel et bien le prochain coach du FC Nantes , où il arrive avec ses adjoints et son superviseur. Le coût de l'addition ? Kita préfère rester vague, en balançant des réponses façon La Vérité si je mens : «» Un mot que les supporters nantais commençaient tout juste à redécouvrir. Et qui valait bien que Kita leur offre un gros coup, quelque part entre le casse du siècle et le coup d'État.