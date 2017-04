C1 : les Lyonnaises entrevoient la finale

97

Manchester City 1-3 Lyon

Les Lyonnaises ont bien assimilé l'expression «» .À Manchester, cet après-midi, en demi-finale aller de la Ligue des champions, les championnes de France se sont mises sur de bons rails pour rejoindre Cardiff et tenter de remporter leur quatrième trophée européen, avec un succès 3-1 sur la pelouse de City.Les joueuses de Gérard Prêcheur mettent la pression sur leurs adversaires dès les premières secondes de jeu. Une pression qui porte très rapidement ses fruits, puisque l’OL bénéficie d'entrée d’un penalty consécutif à une main dans la surface. Sans trembler, Saki Kumagai s’occupe de le transformer (2).Pas sonnées, les Mancuniennes ne tardent pas à réagir. Lancée en profondeur, Kosovare Asslani trompe Sarah Bouhaddi d’une frappe croisée (10). Mais l’égalisation n’est qu’une illusion et les Fenottes ne mettent que six minutes à reprendre l’avantage. À la suite d’un beau travail d’ Alex Morgan sur le côté gauche, Camille Abily transmet à Dzesnifer Marozsan qui reprend de l’intérieur du pied.La trentaine de supporters lyonnais présents en tribunes fait alors entendre la voix de la France , des «» retentissent. S’ensuit une domination outrageuse des triples championnes d’Europe qui font courir les. Entrée en jeu à la place d’ Alex Morgan, peu en vue cet après-midi, Eugénie Le Sommer y va même de son pion (68). Et en fin de rencontre, Sarah Bouhaddi sort l’arrêt qu’il faut sur corner, pour préserver les deux buts d'avance.Les Lyonnaises n'ont plus qu'à gérer leur match retour à la maison la semaine prochaine. Au PSG de les imiter dans quelques minutes.