And the loser is…

Crystal Palace, Metz, Cologne, Las Palmas... Outre Benevento, plusieurs clubs rivalisent de médiocrité depuis le début de la saison. Alors que le tiers de l’exercice est atteint, quelle équipe a donc fait la plus faible impression dans le top 5 européen ?

Vidéo

Par Florian Cadu

Sept défaites, un petit nul et bien entendu zéro victoire. Au bout de huit journées, Málaga signait le pire départ d’un club en Liga depuis une décennie. Et encore, son seul point pris avait été miraculeusement arraché à domicile face à un Athletic Bilbao qui menait encore de deux buts à neuf minutes du terme. Malheureusement pour Míchel , ses hommes se sont réveillés dernièrement et restent sur deux victoires en trois matchs. Le premier relégable ne se trouve même qu’à cinq points. Dommage.Le seul postulant français. Mais pas des moindres : avec onze superbes échecs, le bilan des Grenats n’est brouillé que par un succès moche (1-0 à Angers ) et un nul en infériorité numérique (à Toulouse lors de la treizième journée). Si sa défense péchait la saison dernière, c’est aujourd’hui sa puissance offensive (cinq pions marqués) qui la met en si belle position. Et qui fait dire à certains que le maintien n’est déjà plus qu’une vaste utopie. Frédéric Hantz , son nouveau guide, semble être du même avis. En même temps, seules troisont compté trois points ou moins après douze journées dans l’histoire de l’élite française ( Strasbourg en 1951-1952, Brest en 1979-1980 et Grenoble en 2009-2010). Le résultat final ? Une lanterne rouge.Les résultats, c’est une chose. Les moyens mis en œuvre pour les atteindre, c’en est une autre. Les deux clubs anglais, qui se considéraient avant l’entame de l’exercice comme descandidats au Top 6 de Premier League, ont ainsi réalisé l’exploit de dépenser des dizaines de millions d’euros (151 pour les, 43 pour les) pour finalement participer au combat de survie en première division. West Ham , en 18position avec neuf unités, paraît disposer d’un petit temps d’avance sur Everton (seizième avec trois unités supplémentaires). Sauf que c’est oublier un peu vite les autres compétitions. Les potes de Wayne Rooney sont ainsi éliminés de la League Cup (contrairement à leurs concurrents, récemment tombeurs de Tottenham ) et de la Ligue Europa (derniers du groupe E). Qui dit mieux ?» Bah un peu, quand même. Avec 29 pions dans la trachée, le Hellas respire la santé. Et le talent. Avant-dernier de Serie A, le champion d’ Italie 1985 pourrait bien redécouvrir l’étage inférieur, où il avait ses habitudes avant 2013. Une comparaison avec le Chievo ? «Foutu début de saison. Si Loïc Rémy et compagnie n’avaient pas remporté deux de leurs quatre premières parties, l’UD Las Palmas ferait figure de favori pour le prix de la. Car, depuis, ils ont tout simplement perdu toutes leurs rencontres et ont fière allure tout en bas du classement. Oui, mais voilà : l’ancien club de Kevin-Prince Boateng et de Jesé est retombé dans ses travers en allant s’imposer à La Corogne en Coupe du Roi. Non, mais quelle idée...Il est sans doute là, le grand champion de la cérémonie. Parce que Cologne peut se targuer de n’avoir encore jamais gagné cette saison. Personne (ou presque) ne peut en dire autant dans le top 5 européen. Sinon, l’équipe allemande, qui squatte évidemment la dernière place de Bundesliga, n’a fait trembler les filets qu’à quatre reprises. Ultra costaud. C’est peu dire qu’ Anthony Modeste regrette d’être parti.Si seulement César Azpilicueta n’était pas passé par là... Alors que Crystal Palace était en train d’exploser tous les records de médiocrité, refusant d’inscrire le moindre caramel en Premier League après huit journées, le défenseur de Chelsea s’est permis de leur offrir leur premier but en championnat. Un cadeau empoisonné qui a servi d’électro-choc aux, vainqueurs du champion en titre avant d’aller piocher deux autres points ici et là. La raclée reçue à Bristol City en League Cup demeure encourageante. Mais le temps où les fans élisaient l’unique but marqué de la saison comme le plus beau du mois est hélas révolu.Même nombre de points que Las Palmas (six), même nombre de victoires (deux), de nul (zéro) et de défaites (dix). C’est fort, mais pas assez. Si Las Palmas a planté deux buts de plus, Alavés en a surtout encaissé dix de moins. Voilà pourquoi le Deportivo ne peut jouir de la vingtième place de Liga tant espérée et détenue par son adversaire le plus redoutable. De plus, le club basque est toujours en course en Coupe du Roi. Suffisant pour rappeler qu’atteindre les abysses n’est pas donné au premier venu.Promu pour la première fois de sa vie. Premier club du Top 5 à perdre ses treize premiers matchs. Zéro point en treize journées. 33 buts concédés. Un sérieux affiché à chaque combat jusque dans le temps additionnel. Une différence de -27. Quasiment en Serie B. Un fabuleux destin.