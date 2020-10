Fofana et Ikoné appelés avec les Espoirs

1

Objectif Euro.Vainqueurs en Géorgie (2-0) et en Azerbaïdjan (2-1) le mois dernier, les Bleuets poursuivent leurs qualifications pour l'Euro Espoirs pendant cette trêve internationale. Au programme, deux rencontres à Strasbourg face au Liechtenstein le 8 octobre, et la Slovaquie le 12. Une mission pour laquelle Sylvain Ripoll a fait appel à ses gars sûrs, de Guendouzi à Badiashile en passant par Caqueret ou Moussa Diaby. Devant, le duo Odsonne Edouard, très prolifique depuis un an, et Amine Gouiri aura une nouvelle occasion de briller.Sur le point de rejoindre Leicester, Wesley Fofana fête sa première apparition avec le groupe, tout comme son coéquipier chez les Verts Yvann Maçon, mais aussi le Nantais Kolo Muani et le Brestois Romain Faivre. À noter également le retour de Jordan Ikoné, pas retenu par Didier Deschamps avec les A, et qui viendra donc prêter main forte au sein de la bande de Ripoll.Jordan les Espoirs, Ikoné.