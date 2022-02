Viens mater Real Madrid-PSG lors d’une projection So Foot !

Evénement gratuit, entrée sur réservation dans la limite des places disponibles. Premier arrivé, premier servi donc !



Ambiance au coup de sifflet final de PSG-Real Madrid (15 février) lors de la soirée So Foot au Sacré

Bien remis ? Encore dans la tête l’émotion sur le but de Mbappé à la 93? Et dans les oreilles les hurlements de joie ? Raison de plus pour replonger directement avec une nouvelle Sacré soirée So Foot pour LE match retour de ces 8de finale de la Ligue des champions : REAL MADRID – PSGOn ne change pas une équipe qui gagne donc même composition de départ :-uneavec tables et chaises, quiz foot et chants- uneavec des bancs,sur chaque but,des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, inscription ici ),et autres surprises.Hot-dog, chips et boissons en vente sur place, avec happy hour de 18h à 20h !Tournoi FIFA de 18h à 20h ( inscription ici ► 18h : ouverture des portes, projection de PSG-Real Madrid 1993 en Ligue des champions (partie bar) et tournoi sur(partie discothèque) sur inscription► 19h : live Twitch en direct du bar avec la rédac deet un guest VIP (libre antenne et commentaires du match jusqu’à la fin sur la chaîne de► 20h : avant-match par la rédaction de, avec un grand quiz public, chants, surprises...► 20h50 : prise d'antenne et diffusion du match sur grand écran► 21h : fin de l'happy hour► 21h45 : charade de la mi-temps avec boissons à gagner► 23h : extinction des feux pour laisser place à la soirée hip hop du collectif Undercover