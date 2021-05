Vers la suppression de la règle du but à l’extérieur en Coupes d'Europe ?

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Serait-ce bientôt la fin des petits calculs provoqués par la règle du but à l'extérieur ?Si l'UEFA réfléchissait ces derniers mois à supprimer cette fameuse règle du but à l'extérieur en prolongations , l'instance européenne pourrait aller encore plus loin dans la réforme, selon les informations du Times . La commission des compétitions aurait recommandé de supprimer purement et simplement cette règle, alors que cette proposition sera votée lors du comité exécutif, le 9 juillet.Il s'agirait alors d'un changement majeur dans le déroulement des compétitions européennes, cette règle étant utilisée depuis la saison 1965-1966. On risquerait ainsi de voir beaucoup plus souvent des prolongations, ce qui pourrait permettre aux diffuseurs de proposer plus de pages de publicité.Une question d'argent, évidemment.