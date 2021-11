Venise piège la Roma

Venise (4-3-3) : Sergio Romero - Haps, Ceccaroni, Mattia Caldara, Mazzocchi (Ebuehi, 77e) - Busio, Ethan Ampadu, Črnigoj (Arnór Sigurðsson, 46e) - Sofian Kiyine (Modolo, 70e), Okereke (Thomas Henry, 89e), Aramu (Tessmann, 77e). Entraîneur : Paolo Zanetti.

Roma (3-4-1-2) : Rui Patrício - Gianluca Mancini, Kumbulla (Carles Peréz, 66e), Roger Ibañez - Karsdorp (Nicola Zalewski, 83e), Cristante, Veretout, El Shaarawy (Nicolò Zaniolo, 77e) - Lorenzo Pellegrini - Shomurodov (Mayoral, 83e), Tammy Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

En déplacement à Venise et en quête de succès après son revers contre l'AC Milan et une double contre-performance face aux Norvégiens de Bodø/Glimt, la Roma s'est de nouveau inclinée (3-2).L'entame de partie est en effet en faveur des hôtes, ouvrant le score d'entrée par Mattia Caldara, venu prolonger de la semelle le coup-franc enveloppé de Mattia Aramu. La course au tableau d'affichage est enclenchée pour les hommes de José Mourinho, qui réagissent d'abord avec Tammy Abraham dont la frappe croisée heurte le poteau (27) avant la délivrance. Sur une tête bien placée, l'Anglais trouve Sergio Romero mais l'arrêt du portier revient dans les pieds d'Eldor Shomurodov qui la pousse au fond. La machine est enfin lancée et Abraham, hyperactif, met les siens devant au terme d'un duel gagné dans la surface et d'une reprise de volée imparable. Le fameux diesel romain.Lesont poursuivi leurs offensives au retour des vestiaires. Des occasions manquées, à l'image des sauvetages de Ridgeciano Haps sur sa ligne après un coup de casque de Shomurodov (49) et de Romero devant Stephan El Shaarawy (56). Mais ce déchet a fait défaut et s'est trouvé puni dans la foulée. La faute de Bryan Cristante sur Caldara a ainsi débouché sur un penalty, transformé par Aramu. Revigorés, lesse sont dès lors montrés plus entreprenants, jusqu'à renverser la vapeur. David Okereke, parti en profondeur sur le long ballon d'Ethan Ampadu, se joue de Rui Patrício d'un passement de jambes et conclut d'un joli plat du pied. Les ultimes tentatives de la Louve, trop tardives, auront été insuffisantes.La Roma perd donc trois points précieux dans la course à la Ligue des champions et reste engluée à la cinquième place. De son côté, Venise souffle et remonte en quatorzième position.