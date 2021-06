Une conférence de presse d'avant-match lunaire pour Deschamps et Lloris

MR, à Munich

Les conf', ça ose tout.Cet Euro ne sera décidément pas comme les autres. Pour les joueurs, pour les spectateurs, mais aussi pour les journalistes. Alors que le gros du contingent a débarqué dans la journée à Munich, c'est dans une course contre-la-montre - contre un nouveau test Covid à faire en arrivant et des accréditations mises en stand-by pour cause de deuxième prénom ne figurant pas sur un bout de papier - qu'ils ont pu (ou pas) poser des questions par visio interposée au capitaine et au sélectionneur dans la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Sauf que le dispositif mis en place par l'UEFA s'est montré plus que défaillant, si bien que Didier Deschamps et Hugo Lloris ont fait face à des interlocuteurs désemparés face à leur webcam depuis un bus, une chambre d'hôtel ou dans la rue.Et forcément, la qualité des réponses, déjà pas toujours folichonnes en temps normal, en a pâti. Ainsi, Hugo Lloris a brodé surface à la vieille connaissance allemande ; sur son émotion face au malaise d'Eriksen,même si le Niçois a voulu; et enfin le dossier Mbappé-Giroud quiet qui n'a. Didier Deschamps, lui n'a pas caché son agacement face aux problèmes techniques, ayant tout juste le temps de préciser qu'il s'attend mardi àet ne voulant pas révéler l'identité de son tireur de penalty :La prochaine fois, laissez Thomas Pesquet poser ses questions, il a l'air de mieux capter depuis là-haut.