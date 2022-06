Un international A’ algérien décède dans un accident de voiture

•تعازي الفاف | وفاة لاعب المنتخب الوطني المحلي بلال بن حمودة. pic.twitter.com/fViDAkt1zZ — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 10, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce vendredi la Fédération algérienne de football a annoncé le décès de Billel Benhamouda, international A' et milieu de l'USM Alger, à l'âge de 24 ans. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 algérienne cette saison, Benhamouda n'a pas survécu à un accident de voiture.Benhamouda devait disputer la prochaine CHAN à domicile avec les Verts (équivalent de la CAN avec uniquement des joueurs évoluant en Afrique), et venait de marquer un but sur penalty, en plus d'adresser une passe décisive ce jeudi, face à la RD Congo A'.