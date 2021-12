Tottenham s'agrippe à Liverpool dans un match fou

53

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Sánchez, Dier, Davies - Emerson, Ndombele (Skipp, 64e), Winks, Sessegnon (Reguilón, 86e) - Dele (Lucas, 81e), Kane, Son. Entraîneur: Antonio Conte.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson - Keita, Morton (Firmino, 60e), Milner - Mané (Tsimikas, 82e), Salah, Jota (Gómez, 90e+2). Entraîneur: Jürgen Klopp.

La Premier League comme on l'aime.Au terme d'une rencontre disputée sur un rythme échevelé, Tottenham est parvenu à accrocher Liverpool, qui perd du terrain sur Manchester City.Desqui mordent dans ce choc de Premier League, après deux semaines sans jouer. Et si Alexander-Arnold est le premier à se signaler en faisant briller Lloris (11), ce sont les Londoniens qui prennent les devants grâce au premier but à domicile de Kane cette saison, sur une belle ouverture signée Ndombele. Heung-min Son manque ensuite le break (16), alors qu'Alisson sauve les siens devant Dele (29). Davantage maître du ballon, mais sous pression face aux flèches adverses, Liverpool monte peu à peu en puissance et recolle sur une tête parfaite de Jota, parfaitement servi par Robertson. Une dernière volée d'Alexander-Arnold sortie par Lloris (43), et les 22 acteurs peuvent aller recharger les batteries aux vestiaires.Histoire de repartir de plus belle, Jota tentant de tromper à nouveau Lloris d'une tête renversée (48), tandis qu'Alisson doit encore réaliser des miracles devant Kane (54). La rencontre bascule une première fois sur une action folle : le contact sur Dele dans la surface est trop léger pour siffler penalty, Salah ne fait pas main, et le but de filou de Robertson est validé. Impérial jusqu'alors, Alisson se troue pourtant sur une sortie pour offrir l'égalisation à Son, avant que Robertson ne passe ses nerfs sur les tibias d'Emerson, gagnant le droit d'aller prendre sa douche avant tout le monde (77). En infériorité numérique, Liverpool tient bon jusqu'au coup de sifflet final pour rentrer de la capitale avec un point.