Tottenham leader après son nul à Chelsea

Chelsea (4-3-3) : Mendy - James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell - Kanté, Kovačić, Mount - Ziyech (Havertz, 84e), Abraham (Giroud, 79e), Werner (Pulisic, 74e). Entraîneur : Frank Lampard.

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Rodon, Dier, Reguilón - Højbjerg, Sissoko - Ndombele (Lo Celso, 64e), Bergwijn (Davies, 89e), Son (Lucas, 90e) - Kane. Entraîneur : José Mourinho.

Quel ennui.Tous les ingrédients étaient réunis pour un grand match, à Stamford Bridge. Un derby, deux équipes en pleine bourre et des déclarations d’avant-match de José Mourinho . Pourtant, la première mi-temps est terne. Au mieux. Les plans de jeu sont respectés : Chelsea, qui fête son 1000match sous Abramovitch, a le ballon, et Tottenham agit en contre. Werner plante un bel enroulé, mais est finalement signalé hors jeu (11). Serge Aurier lui répond avec un pétard des vingt mètres, qui oblige Mendy à bien se coucher (14). Abraham, lui, semble oublier ses limites techniques et tente une talonnade aérienne qui ne donne rien (38). Même si Ndombele rayonne au milieu, les débats restent stériles. Une frappe cadrée de chaque côté, et c’est tout.Après la pause, le latéral droit desReece James envoie coup sur coup deux très bons centres, mais Abraham vendange. Le match se durcit, et les joueurs de Frank Lampard enchaînent les fautes. Après un centre de Werner, Abraham continue son festival d’occasions ratées (63) et Ziyech - transparent, jusque-là - tente aussi sa chance, mais sa frappe passe largement au-dessus (66). Lessont inexistants, et Chelsea continue de pousser. Pour réveiller les spectateurs de leur sieste, Mount lâche une grosse frappe sortie par un très bon Lloris (81). Giroud n'est pas loin de devenir le sauveur des, mais sa tentative de lob est ratée (90+2). Lo Celso tentera une dernière frappe pour les, qui ne ressemblera à rien (90+3).Les deux équipes se séparent sur un bien triste nul : Tottenham reste leader, mais sans la manière.