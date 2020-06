Tanguy Kouassi va quitter le PSG

1

CA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

"Titi" quitte le cocon.Après la confirmation des départs de Thiago Silva et Edinson Cavani par Leonardo , le PSG s'apprête à perdre un autre élément. Selon les informations de RMC Sport , Tanguy Kouassi a en effet décidé de ne pas prolonger avec son club formateur et de partir libre le 30 juin.Les mois de négociations et l'investissement personnel de certains joueurs comme Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe auront donc été vains. Kouassi, qui a pris part à une dizaine de rencontres cette saison, était annoncé depuis quelques temps du côté de Leipzig et du Milan, mais ça serait finalement un autre club français qui lui aurait tapé dans le coeur : le Stade Rennais, où Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du club breton, le connaît bien et où Julien Stéphan a déjà échangé avec lui.