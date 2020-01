Sven Kums définitivement transféré à La Gantoise

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kums on se retrouve.Prêté depuis l'été dernier à La Gantoise par Anderlecht, le milieu de terrain Sven Kums a été définitivement transféré ce lundi chez les. Déjà passé par le club entre 2014 et 2016, le Belge de 31 ans a signé jusqu'en 2023.Un joli coup financier pour l'actuel deuxième de Jupiler Pro League, qui avait laissé partir Kums pour neuf millions d'euros à l'époque vers Watford, et qui le rapatrie pour un peu plus d'un million et demi d'euros, auxquels s'ajoutent cependant certains bonus. Anderlecht apparaît donc comme le perdant de l'affaire, les Mauves ayant acquis Kums pour plus de six millions d'euros à l'été 2017.Les affaires sont les affaires.