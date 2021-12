Suivez le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence 2021-2022

Les phases de poules, c'est terminé ! Désormais, place aux choses sérieuses avec le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence 2021-2022. Aucun club français (cocorico) en C3 puisque Lyon et Monaco sont déjà en huitièmes, mais du très lourd en perspective cependant. En revanche, qui aura l'honneur de se frotter à Marseille en C4 ?

Les participants en Ligue Europa :

Têtes de série

Non-têtes de série

Les barrages de la Ligue Europa 2021-2022 :

Le live du tirage au sort:

Real SociedadReal BetisNaplesLazio RomeGlasgow RangersOlympiakosSC BragaDinamo ZagrebBorussia DortmundRB LeipzigFC BarceloneSéville FCFC PortoAtalanta BergameSheriff TiraspolZénith Saint-PétersbourgSéville FC -Dinamo ZagrebAtalanta Bergame -OlympiakosRB Leipzig -Real SociedadFC Barcelone -NaplesZénith Saint-Pétersbourg - Real BetisBorussia Dortmund - Glasgow RangersSheriff Tiraspol - SC BragaFC Porto - Lazio RomeJe te réponds un peu tard, mais je pense que le direct t'a donné une réponse : on a seulement droit aux barrages aujourd'hui. Pour les tirage des huitièmes, rendez-vous à la fin de l'hiver.Sheriff Tiraspol-SC Braga et Porto-Lazio pour terminer ! Cette dernière affiche promet également un joli combat.Le Borussia Dortmund affrontera les Rangers, orphelins de Steven Gerrard mais qui restent un bon poil à gratter.On enchaine avec Zénith-Betis. Difficile de tirer un favori entre les deux, léger avantage pour le Bétis quand même ?RB Leipzig - Real Sociedad ! En voilà un beau duel.Atalanta - Olymiakos, ça devrait passer pour la Dea.Première affiche : Séville FC - Dinamo Zagreb ! On commence fort avec le sextuple vainqueur de la compétition et hôte de la finale cette année, rappelons-le.Et cette fois, pas de bourde les gars.En vrai, ils ne pourraient pas utiliser un générateur de tirage au sort en ligne ? Ça irait beaucoup plus vite mine de rien. Mais bon, ce serait bien moins exaltant, c'est certain.Je suis particulièrement jaloux de ne pas avoir Arshavin pour remuer les boules. Quel joueur, quel homme, quelle époque.Quel est le plus long entre : la pizza commandée un vendredi à 21 heures et l'introduction des tirages au sort de l'UEFA ?DING ! DING ! Il est 13 heures. Allons-y messieurs ! Pedro Pinto en animateur de ce tirage.Bon, vu qu'on a le temps avant de voir la première boule être tirée, on se fait un prono ? Gloire à celui qui fait 100%. Pour ma part :Real Sociedad - ZénithBetis - LeipzigNaples - DortmundLazio - SévilleRangers - PortoOlympiakos - AtalantaBraga - BarceloneDinamo Zagreb - Sheriff TiraspolOn a le temps pour un très rapide débrief à chaud : Chelsea-Lille et Manchester United-Paris Saint-Germain, qu'est ce que ça vous inspire ? J'ai bien peur que la belle campagne de Lille s'arrête vite, tandis que l'UEFA manigance aussi bien que la FIA en Formule 1 pour nous offrir un duel CR7-Messi.On va d'abord se concentrer sur la C3, dont le tirage est censé débuter dans quinze minutes. Les principaux noms ? Barcelone, Dortmund, Séville, Leipzig, Atalanta, Porto, Naples, Lazio, Betis et la Real Sociedad. On sue à grosses gouttes.