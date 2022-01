Southampton : fin de carrière pour Sam McQueen, à 26 ans

This is Sam McQueen’s story, in his own words pic.twitter.com/Mr1BFF59C6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 1, 2022

La raison au-dessus de l'envie.Éloigné des terrains depuis 1159 jours, Sam McQueen a pris son courage à deux mains et annoncé mettre un terme à sa carrière ce samedi, à 26 ans seulement. Le latéral gauche de Southampton, ancien espoir du royaume d'Angleterre, avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2018 lors de son passage à Middlesbrough, en prêt.Pur produit de l'académie desqu'il a côtoyé dès ses 8 ans en même temps que James Ward-Prowse, McQueen a été contraint de jeter l'éponge après une série d'opérations ratées, et notamment une infection qui a retardé sa convalescence., a concédé, dégoûté, le principal intéressé, sujet à des déchirures musculaires systématiques à chaque tentative d'entraînement.Même si le haut niveau n'est plus pour lui, McQueen est encore jeune pour vivre la grande évasion.