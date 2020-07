Renversée par Bologne, l'Inter manque le coche

58

Inter (3-4-1-2) : Handanovič - D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Candreva, Gagliardini (Vecino, 88e), Brozović (Valero, 88e), Young - Eriksen (Sánchez, 75e) - Lukaku, Martínez (Esposito, 85e). Entraîneur : Antonio Conte.



Bologne (4-3-3) : Skorupski - Tomiyasu (Bani, 65e), Larangeira, Denswil, Dijks - Soriano, Schouten, Domínguez - Orsolini (Palacio, 65e), Barrow (Svanberg, 85e), Sansone (Juwara, 65e). Entraîneur : Siniša Mihajlović.

L'Inter peut s'en mordre les doigts.Quatre jours après leur festival face à Brescia (6-0) , lesne sont pas parvenus à enchaîner un troisième succès d'affilée. Devant au score à la pause et un temps en supériorité numérique, les hommes d'Antonio Conte se sont fait renverser en deuxième période par une équipe de Bologne joueuse et courageuse (1-2).Auteur des deux buts intéristes à l'aller (1-2) , Lukaku avait mis son équipe sur les bons rails peu avant la pause fraîcheur. Sur une tête de Martínez repoussée par le poteau, le Belge s'est trouvé à point nommé pour inscrire son 20but en championnat. Proches de doubler la mise dix minutes plus tard, Martínez étant contré in extremis par Danilo (32), les Lombards ont eu de nombreuses autres opportunités de faire le break, en particulier après l'expulsion de Soriano (57), septième Bolonais exclu cette saison.Mais Skorupski, déjà solide sur cette frappe lourde de Candreva (48), a repoussé un penalty (obtenu par Candreva) de Lautaro Martínez et la reprise à bout portant de Gagliardini qui a suivi (62). Avant de voir un centre dévié par Danilo frôler son poteau (64). À trop croquer, l'Inter a fini par se faire punir. Déjà sauvés en première période par Handanovič, vainqueur de son duel face à Orsolini (34), puis par le poteau sur ce tir soudain de Barrow (53), les Lombards ont cédé une première fois sur une frappe puissante à l'entrée de la surface de Juwara, fraîchement entré en jeu. Puis une seconde fois, peu après l'exclusion de Bastoni (deux jaunes), sur un tir en angle fermé de Barrow, trouvé par Domínguez. Dans une fin de match haletante, où les occasions se sont multipliées de part et d'autre, l'Inter a cru égaliser sur le fil, mais Skorupski a écœuré Sánchez (90+3).Toujours troisièmes, les Milanais manquent donc l'occasion de revenir à un point de la Lazio, corrigée hier par Milan . Pour une fois que les voisins rendaient service...