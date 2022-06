Rabah Madjer risque jusqu'à un an et demi de prison

AL

Pas son meilleur geste technique.Ancien sélectionneur des Verts d'Algérie et ancien international algérien aux 77 sélections pour 26 buts, le légendaire Rabah Madjer est en pleine tourmente judiciaire. L'AFP rapporte en effet que l'inventeur de la célèbre talonnade - qui porte son nom - pourrait prochainement écoper de 18 mois de prison.En cause, des accusations de «» , «» et «» , proférées par l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP). Propriétaire des journaux locauxet, Madjer (63 ans) aurait notamment encaissé des chèques de publicité publique durant un an... alors que les journaux avaient mis la clé sous la porte. S'il est condamné par le tribunal d'Alger le 9 juin prochain, l'ancien joueur du FC Porto devra également rembourser la somme empochée illégalement et verser des dommages et intérêts.C'est parfois moche, l'après-carrière.