Rabah Madjer condamné à six mois de prison ferme

Légende en péril.Selon la presse algérienne, Rabah Madjer, l'ancienne gloire des Fennecs, a été condamné par un tribunal d'Alger à six mois de prison ferme, ce jeudi, en raison de malversations comptables. Il est condamné pour « fausse déclaration » : on lui reproche d'avoir encaissé des chèques de publicité publique de l'ANEP (Agence nationale d'édition et de publicité d'Algérie) grâce aux deux journaux dont il est propriétaire,et... Alors que ces derniers avaient fermé boutique un an auparavant.L'ancien joueur du FC Porto, 63 ans, ainsi qu'un co-accusé présenté comme un certain Brahim M., ont également été sommés de verser à eux deux une indemnité de 500 000 dinars (environ 3200 euros) à l'ANEP, partie plaignante. Rabah Madjer, qui a donné son nom au but en talonnade derrière la jambe d'appui , aurait pu moins bien s'en tirer, puisque le procureur avait requis dix-huit mois d'incarcération.Il lui reste dix jours pour mettre en œuvre son autre grande qualité : l'appel.