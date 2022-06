L'OL adopte le langage Textor

Alors qu'il devrait être présenté ce mardi lors d'une conférence de presse, John Textor va racheter une grande partie de l'OL. Même s'il garde Jean-Michel Aulas dans l'organigramme, l'Américain n'est pas du genre à regarder de loin les performances de son équipe et n'hésite pas à beaucoup s'impliquer.

Quid d'Aulas

Simplesmente o dono do Botafogo, John Textor, em uma despedida de solteiro, em uma boate no Rio de Janeiro do entretenimento pic.twitter.com/lpGExEX5Ru — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 15, 2022

« Aujourd'hui, j'ai plus d'argent que Barcelone. »

L'exemple de Botafogo

Simplesmente John Textor agitando a torcida com a bandeira do Botafogo! pic.twitter.com/8Cp94egJoa — Olé do Brasil (@Oledobrasil) May 15, 2022

Par Léo Tourbe

Propos de Bernardo Wettreich recueillis par LT.

Le 15 juin 1987, Jean-Michel Aulas, poussé notamment par Bernard Tapie, devenait président de l'Olympique lyonnais. Trente-cinq ans plus tard, l'OL s'apprête à changer d'ère, et potentiellement de dimension. Après des mois de discussions et de négociations, le conseil d'administration lyonnais a finalement jeté son dévolu sur John Textor quant au rachat des parts d'IDG (19,74%) et de Pathé (19,26%). Mais également la totalité des actions détenues par Holnest, la société de Jean-Michel Aulas. Comme précisé par le communiqué publié par Lyon ce lundi soir, Eagle Football, l'entreprise de Textor,, et deviendrait actionnaire majoritaire. Après le remboursement des OSRANE (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes), l'Américain détiendra même 80,13% d'OL Groupe. Avec ce rachat, Lyon estime sa valeur à 798 millions d'euros, et 884 millions lorsque l'homme d'affaires injectera 86 millions d'euros dans le capital, comme promis.Avec une telle opération, Jean-Michel Aulas perd quasiment tout pouvoir financier au sein de son club. Mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, et le président emblématique de l'OL devrait rester encore dans son siège un petit bout de temps, puisque son. Aulas ferait également son entrée au sein de la direction d'Eagle Football, afin de. John Textor n'en est pas à son coup d'essai avec l'OL. Féru de soccer, il a lancé l'académie FC Florida en 2008, mais a dû attendre presque quinze ans pour s'attaquer au marché européen.C'est seulement au printemps 2021 qu'il est venu toquer à la porte de clubs qui cherchaient de nouveaux actionnaires. Si Newcastle, Brentford, Watford puis Benfica ont tour à tour rejeté ses avances, Crystal Palace a accepté son entrée au capital à l'été 2021, à hauteur de 40%. Mais l'ancien champion de skateboard a encore eu une bonne grosse fringale. En janvier 2022, il a racheté 90% de Botafogo, au Brésil, et, toujours pas rassasié, il a repris 80% du RWD Molenbeek (D2 belge) dans la même semaine. C'est donc à Rio de Janeiro que Textor a le plus de pouvoir, au moins autant que ce qu'il devrait avoir entre Rhône et Saône.Au bord de l'Atlantique, l'Américain a rapidement su conquérir ses nouveaux supporters.(13 millions d'euros), explique Bernardo Wettreich, fan du club brésilien. Financièrement, il se veut donc rassurant, voire taquin. En février 2022, à peine arrivé, alors qu'il faisait part de son intention d'attirer Edinson Cavani dans le club carioca, un journaliste lui dit que le Barça serait également sur le dossier. Ce à quoi il répond :À certains égards, il pourrait avoir des traits de caractère similaires à ceux d'Aulas. Très actif sur Twitter, il est ainsi capable de sorties fantasques, qui traduisent sa passion pour ce sport et le club qu'il gouverne., insiste Bernardo Wettreich.Mais au-delà de l'argent et de la passion, celui qui a fait fortune dans les nouvelles technologies (il a remporté un Oscar en 2009 dans la catégorie des meilleurs effets visuels) et dans le streaming semble être un homme de projets., a-t-il confié à CBS Sports ce lundi. La formation est quelque chose qui semble au centre de son projet puisqu'il a l'intention de faire de Botafogo la meilleure pépinière brésilienne, et qu'il a créé une section de scouts qui n'existait pas encore au club. Et si l'OL Groupe devenait le concurrent du City Group ?