Quand la télé colombienne diffusait du foot pour occulter une prise d'otages

« On entendait les tirs »

« Plusieurs membres du gouvernement sont arrivés dans le studio avec un ordre. Il fallait diffuser le match, afin de distraire l’attention nationale. »

« Comment jouer alors que le pays explose ? »

Par Ruben Curiel





Des juges et magistrats de la Cour suprême, des conseillers d’État, des employés et des visiteurs. Le 6 novembre 1985, quand une quarantaine de guérilleros du Mouvement du 19 avril prennent d’assaut le palais de justice de Bogota, en Colombie, plus de 350 personnes se retrouvent otages. Formé à la suite de la défaite de l’Alliance populaire nationale à l’élection présidentielle de 1970 face au candidat conservateur Borrero et aux soupçons d’irrégularités, le M-19, qui compte dans ses rangs de nombreux étudiants d’extrême gauche et professeurs, choisit très vite la voie de la lutte armée, multipliant bombes, enlèvements et assassinats. Si un cessez-le-feu est accepté en 1984, les combats reprennent un an plus tard, le mouvement accusant le gouvernement de ne pas respecter ses promesses, et culminent avec cette violente prise d’otages. L’intervention de la police et de l’armée durera vingt-sept heures... pour se terminer dans un bain de sang. 98 personnes trouvent la mort, dont 11 juges et 33 membres du M-19. Un moment d’histoire couvert par la télé, qui fait état de l’évolution de la situation depuis la plaza de Bolivar, au pied du palais de justice. Jusqu’à ce que, au bout de quelques heures, le journal soit inopinément remplacé par un autre direct : celui d’un match de foot, se déroulant dans le stade d’El Campin, à quelques kilomètres du palais de justice.À cette époque pourtant, la diffusion de l’Octogonal, championnat où les huit meilleures équipes du pays s’affrontent, est rare. L’édition 1985 rassemble l’America et le Deportivo de Cali, les Millonarios, Junior, l’Independiente Medellín, l’Atlético Nacional, l’Union Magdalena et l’Atlético Bucaramanga. Ce 6 novembre 1985 a lieu la première journée de l’Octogonal, durant laquelle est programmé un match entre les Millonarios, le club de la capitale, et l’Union Magdalena. Ce que les vingt-deux acteurs de cette rencontre ne savent pas encore, c’est que leur partie va servir à des fins politiques. Daniel Teglia, attaquant argentin de Millonarios, se souvient : «» Alors que l’armée entame dans l’après-midi l’opération pour sauver les otages, la rumeur court que les matchs du soir devraient être annulés. Logés à quelques centaines de mètres du palais de justice, les joueurs millos sont bloqués dans leur hôtel. «, se remémore Alfredo Gonzalez, défenseur.» Tout change finalement quand Lujan Manera, coach de Millonarios, reçoit un appel. Au bout du fil, un membre du gouvernement lui annonce que la rencontre aura bien lieu à 20h30. Un communiqué de l’État sort dans la foulée, affirmant que pour ne pas «» , la journée est maintenue.Certains joueurs font part de leur désaccord. Le milieu José Eugenio Hernandez en fait partie : «» Ils viennent directement de Noemi Sanin, ministre de la Communication du gouvernement de Belisario Betancur. Non seulement le match va se jouer, mais il se disputera sous les yeux des téléspectateurs, à l’heure où ces derniers attendent logiquement les dernières informations sur l’attaque du groupe de guérilleros. Jairo Quintana, producteur, était dans un des studios de la chaîne nationale cet après-midi de novembre 1985, quand il a reçu la visite de représentants du ministère : «Le défenseur Cerveleon Cuesta, présent sur le terrain ce jour-là, doute que les gens soient tombés dans le panneau : «» L’ancien défenseur se remémore que les événements ont pas mal perturbé leur préparation : «» Le producteur décrit, lui, un match «» . Et d’ajouter : «» Finalement, Millonarios remporte le match, 2 à 0.Trois décennies plus tard, Cerveleon Cuesta, désormais dirigeant de Millonarios, aurait préféré ne pas remporter les trois points : «» Quant à Noemi Sanin, obstinée dans l’envie d’être présidente (trois candidatures infructueuses en 1998, 2002 et 2010), l’ancienne ministre est finalement devenue membre de la direction du club de... Millonarios. Sous son mandat, le club remporte même le titre de champion 2012, vingt-deux ans après la dernière consécration. Mais alors que le président de l’époque, Belisario Betancur, s’est excusé pour le manque de réaction du gouvernement lors de l’attaque, Noemi Sanin affirme ne rien regretter : «» «» se demande Cuesta.