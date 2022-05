Qatar : engagement pour les Bleus ?

Alors que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, le débat et les polémiques se resserrent autour des joueurs. États et fédérations s’étant réfugiés dans un silence diplomatique, les ONG et autres syndicats se tournent désormais directement vers ceux qui fouleront les pelouses empoisonnées pour porter leur discours. Et l’équipe de France, tenante du titre, est en première ligne au regard de son statut de championne du monde et des stars qui peuplent son effectif. Pour nous rendre encore plus fiers d’eux ?

« Le Qatar, la FIFA, le comité d'organisation et d'autres acteurs, y compris des entreprises, ont tous la responsabilité, indépendamment les uns des autres, de contribuer financièrement à un programme de réparation » , avance l'organisation.



Désormais « Vous entrerez dans la légende, si, en tant que champions du monde en titre, vous nous aidez à défendre et soutenir les personnes migrantes travaillant dans des conditions indignes (...) Vous êtes plus forts que les Danois sur le terrain ? Soyez-le tout autant dans vos revendications, exhorte l’ONG. Ce serait un geste de justice pour celles et ceux qui paient le prix fort pour que cette compétition existe. » La démarche est assez rare. D’habitude, ce genre d’organisation vise plutôt les États et les structures décisionnaires telle que la FIFA. Cette fois, est sollicitée une prise de conscience, accompagnée d’un prise de parole des footballeurs, devant le silence intéressé des gouvernements, dont celui d’Emmanuel Macron, et la complicité passive des instances du foot. On ne soulignera jamais assez d’ailleurs au passage que la première responsabilité retombe sur les autorités, puisque la FFF bénéficie d’une délégation de service public...

Débat médiatique, lâcheté politique ?

Interrogé sur le sujet en conférence de presse Didier Deschamps a tenté de gagner du temps : « C'est un sujet sensible, très sensible. Ce n'est ni mon rôle ni celui des joueurs de mettre la pression sur la FFF. Ce que je peux dire, c'est que les dispositions nécessaires ont été prises pour être attentif à ce qu'il se passe au Qatar. Maintenant, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat médiatique, ce qui n'empêche que chaque personne a et aura toujours sa liberté d'expression. Je ne suis pas là pour bâillonner les bouches. Si je réponds à votre question, j'entre pile dans ce que je refuse : le débat médiatique. Après, je pense avoir prouvé à maintes reprises que je fais en sorte de tout comprendre et d'être tolérant. » Justement, c’est tout sauf un débat médiatique, juste une question éthique et politique.







On comprend du coup sa gène. En mars dernier, déjà, il esquivait du mieux qu’il pouvait : « On est dans une sphère sportive. Ce n’est ni les joueurs, ni moi, ni vous, qui ont décidé que la compétition se jouerait là-bas. Il y a des décideurs qui ont décidé. Nous, on nous dit qu’elle là, elle est là. Après, je suis peut-être factuel, pragmatique, mais c’est la réalité. Je ne veux pas cacher la réalité des problèmes liés à la condition de ce Mondial. En tant que citoyen, je veux envoyer un message de paix. » Ce discours digne d’une candidate à la couronne Miss France renvoyait la patate chaude à ceux qui avait attribué la Coupe du monde au Qatar et à son boss, Noël Le Graët. Ce dernier lors du congrès a Doha, après que la présidente de la fédération norvégienne ait jeté un pavé dans la marre, avait rétorqué avec bonhommie : « Je pense que le Qatar, lui, a bien répondu. Il y a eu des inquiétudes. On en a tous eu. Mais très franchement depuis trois ans, je n’en ai plus. Regardez ce qu’il se passe. Arriver dans un pays comme celui-ci, c’est plutôt une bonne chose pour eux et pour tous, ça fera accélérer les mentalités. »

Une certaine idée du foot?

Amnesty a-t-elle donc raison maintenant, en dernier recours, de parler directement aux Bleus ? Est-ce de leur responsabilité de se positionner ? Que devient ce terrible adage déjà sorti lors de la Coupe du monde 1978 à l’ombre de la dictature argentine « dès que le ballon roule on oublie tout » ? Amnesty International sait néanmoins que le contexte a changé. Le foot occupe une place sociale et même politique d’une ampleur jamais connue. Évoluer pour l’équipe de France de football, représenter le pays de la « Liberté, Égalité, Fraternité » et des Droits de l'Homme, ne peut être sans conséquence devant une telle situation, surtout quand en face leur devoir d’exemplarité est exigé en toute occasion. Finalement, on ne leur demande que de parler, puisqu’ils le peuvent - d'après DD - sans risque. Cela ne dédouane ni la FFF, ni la FIFA, encore moins notre gouvernement. Ces derniers temps certains sont sortis de leur traditionnelle réserve, par exemple sur les violences policières. Antoine Griezmann a refusé un sponsors par solidarité avec les Ouïghours. Nous avons vu quelques genoux à terre durant l’Euro. Et bien sûr Kylian Mbappé a refusé une séance photo avec quelques marques, notamment pour marquer son refus de la mal bouffe. Peut-il se rendre au Qatar sans un mot pour ceux qui sont morts pour que roule le ballon à ses pieds ? De Gaulle avait une certaine idée de la France. L’attaquant encore parisien aura-t-il une certaine idée du foot ?







