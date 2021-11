Pronostic Young Boys Berne Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atalanta bat encore les Young Boys de Berne

Meilleure équipe du championnat suisse ces dernières saisons, les Young Boys de Berne ont remporté un nouveau titre l’an passé. Contraint de disputer les barrages de la LDC, les YBB se sont défaits du Slovan Bratislava, de Cluj et de Ferencvaros pour pouvoir intégrer la phase de groupe. Pour son 1match de poule, la formation suisse a réalisé un petit exploit en dominant Manchester United (2-1) avec une réalisation de l’ancien rennais Siebatcheu dans les dernières secondes de la rencontre. Les Suisses avaient profité de l'expulsion du défenseur mancunien Wan-Bissaka pour renverser le score. Depuis ce succès, la formation bernoise a perdu tous ses matchs : face à l’Atalanta (1-0) et lors de la double confrontation face à Villareal (4-1 et 2-0). Dernier de ce groupe, les Young Boys de Berne doivent s’imposer pour espérer rester dans le coup pour la qualification pour les 8de finale. Les récents résultats de l’équipe suisse, seulement 4e de son championnat, ne sont pas du tout encourageants puisqu’elle ne s’est imposée qu’une seule fois lors des 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, face à Lausanne (3-2). Pour leur dernière sortie en championnat, les YBB sont allés prendre le point du match nul face aux Grasshoppers de Zurich.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta joue aussi très gros lors de cette rencontre. Laest également dans l’obligation de s’imposer pour s’offrir une finale face à Villareal lors de la dernière journée. La formation italienne a débuté cette campagne européenne par un nul en Espagne à Villareal (2-2). Ensuite, les hommes de Gasperini s’étaient difficilement imposés face aux Young Boys de Berne (1-0) sur une réalisation de Pessina. Séduisante dans le jeu, l’Atalanta Bergame n’a pas été récompensée de ses efforts face à Manchester United avec une défaite à Old Trafford (3-2) et un nul à domicile (2-2). Laa été punie par le réalisme de Cristiano Ronaldo. En Serie A, le club bergamasque occupe la 4e place à 7 points du duo de leader Milan AC – Napoli, et à 3 points de l’Inter. En remportant ses deux derniers matchs de championnat face à Cagliari et contre la Spezia, l’Atalanta s’est donnée un peu d’air dans la course au Top 4 puisqu’elle possède 3 points d’avance sur la Roma, 5. Handicapée par de nombreuses absences sur le plan défensif face à Man U, la Dea a retrouvé les Demiral, Djimsiti ou Toloi ces derniers jours. De plus, offensivement tous les cracks sont présents avec Zapata, Muriel, Pasalic, Pessina ou Illicic. Buteur face à La Spezia mais aussi lors de la dernière journée de C1, Duvan Zapata est encore le meilleur buteur bergamesque de la saison avec notamment 8 buts marqués en 10 titularisations de Serie A. Comme à l'aller, l’Atalanta devrait assurer l’essentiel en Suisse en prenant les 3 points face à des Young Boys Berne dans le dur.- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Young Boys Berne Atalanta détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !