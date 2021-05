Pronostic West Bromwich Albion West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham a l’Europe en tête face à West Bromwich

Tout juste promu en Premier League, West Bromwich va faire l'ascenseur et retrouver la Championship. Les ont réalisé une saison décevante et n'ont pas su surfer sur l'euphorie de la montée pour se sauver. Malgré une réaction d'orgueil il y a quelques semaines, West Bromwich n'a pas été performant sur la durée. Capables de réaliser quelques bouts de match intéressants, les connaissaient ensuite des passages à vide, comme ce fut une nouvelle fois le cas le week-end dernier. En effet, WBA a très bien lancé son match face à Liverpool en ouvrant le score. Incapable de tenir le score, les hommes de Sam Allardyce se sont inclinés (1-2) face à des Reds qui ont marqué par l'intermédiaire de Mohamed Salah et du brésilien Alisson, portier de Liverpool. De son côté, West Ham est la grosse surprise du haut de tableau. Auteurs d'une saison pleine, les sont toujours dans le coup pour décrocher une place en Europa League. Septième, l'équipe londonienne compte le même nombre de points que Tottenham mais une différence de buts défavorable. En s'imposant ce mercredi, les hommes de David Moyes assureraient au moins une place dans la nouvelle Conference League. Un peu moins bien lors des dernières semaines, West Ham s'est repris samedi en accrochant le nul à l'Amex Stadium face à une équipe de Brighton, jamais facile à bouger (1-1). Absent depuis quelques matchs, l'important Declan Rice a effectué son retour et a apporté de la stabilité au milieu de terrain des. Déterminés à accrocher une place européenne, les devraient s'imposer face à des Baggies déjà relégués dans une rencontre à moins de 5 buts comme lors des 6 derniers matchs de WBA et des 4 derniers de WH.