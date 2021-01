Pronostic Valence Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence se donne de l’air face à Osasuna

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Valence - Osasuna :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Récent huitième de finaliste de la Ligue des Champions, Valence connaît une descente aux enfers. Touché par d’importants problèmes financiers, le club Ché a connu une intersaison agitée avec le départ de nombreux joueurs. Cette masse de départs explique certainement les difficultés ressenties par le club valencian depuis le début de saison. Quatorzième de Liga, Valence ne compte que 3 points d’avance sur le premier relégable et 4 sur son adversaire du jour. Sur courant alternatif depuis le départ de ce nouvel exercice, les hommes de Javi Gracia viennent de remporter trois matchs consécutivement, face à Yeclano et Alcorcon en Coupe d’Espagne et en Liga sur le terrain de Valladolid. Si les résultats obtenus en Copa del Rey sont à atténuer du fait de la faiblesse supposée des adversaires, qui évoluent dans des échelons inférieurs, la confiance engendrée par cette série devrait cependant booster Valence face à Osasuna.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club basque lutte pour son maintien dans l’élite espagnole. Osasuna pointe actuellement à la 19place du classement mais ne compte que 3 points de retard sur Valladolid, première formation non relégable. Les hommes d’Arrasate connaissent un gros passage à vide puisqu’ils n’ont pas remporté le moindre match de Liga lors des 12 dernières journées. Osasuna s’est repris en Coupe en disposant notamment de l’Espanyol, mais devrait avoir du mal à se sauver en championnat. Dans cette affiche importante pour le maintien, Valence devrait être en mesure d’enchainer un nouveau succès précieux face à Osasuna, après celui enregistré à Valladolid.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valence Osasuna encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !